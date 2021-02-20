Кара-Мурза об отравлениях: Цель была убить, а не запугать

Борис Немцов, который сыграл ключевую роль в принятии закона Магнитского в США, называл его самым пророссийским законом, когда-либо принятым за рубежом, потому что этот закон направлен против тех, кто нарушает права российских граждан и ворует деньги российских налогоплательщиков.

- Вы обнаружили в расследовании о ваших отравлениях какие-то нестыковки? Или какие-то новые детали?

- Нестыковок там нет, детали - бесспорно. Было несколько вещей, которые меня шокировали, можно сказать. Например, что так рано началась слежка за мной, еще жив был Борис Немцов. Это февраль 2015 года, когда фээсбэшники со мной поехали в первый раз в Томск. Они полетели туда на день раньше, это стандартная процедура.

27 мая 2015 года мы с Вадимом Прохоровым, это бывший член центральной избирательной комиссии России, должны были лететь в Калининград проводить круглый стол по выборам.

И туда никто из фээсбэшников уже билеты не брал, потому что они точно знали, что 27 мая я никуда не полечу. Отравили меня 26-го, в больницу я попал 26 мая.

- То, что вы описываете, очень похоже на то, что мы читали в расследовании об отравлении Навального.

- Так те же люди все делают.

- Вы говорили с Алексеем Навальным уже после этого расследования, после его отравления?

- Алексей Навальный сидит в СИЗО "Матросская тишина", у меня нет возможности с ним поговорить. Я общаюсь с его адвокатами, они передали ему все подробности расследования по моим отравлениям, и он абсолютно не удивился, потому что опять же все было очевидно давно.

Просто теперь есть конкретные факты, конкретные имена, конкретные люди.

К слову, в ближайшие дни мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым в очередной раз отправимся в Следственный комитет Российской Федерации, где мы уже были и в 15-м, и в 17-м году. До сих пор нам даже не ответили по поводу того, возбуждено или нет уголовное дело по факту покушения на российского гражданина на российской территории. И на этой неделе мы снова туда пойдем, только теперь уже не просто с заявлениями с требованием возбудить уголовное дело, а с теми конкретными фактами и с теми конкретными фамилиями, которые благодаря авторам расследования Bellingcat и "Инсайдера" мы теперь все знаем.

- Вы сейчас в Москве. Не опасаетесь за свою жизнь?

- У меня иногда спрашивают, а есть ли у вас охрана. Ну, представьте у меня даже десять охранников, как это защитит от того, что кто-то намажет что-то на одежду? Единственная действенная мера безопасности, которая действительно существует и которую я принял, - это то, что у меня жена и дети не в России.

А что касается меня самого, то, я думаю, самым большим подарком нынешней власти было бы, если бы все, кто выступает против режима Владимира Путина, просто взяли бы и уехали отсюда.

Политик, оказавшийся вне страны, теряет моральный авторитет, моральное право продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. Если ты не находишься в стране, не разделяешь риски, ты не можешь этим заниматься, и они это прекрасно понимают. Именно поэтому они так хотели, чтобы Алексей Навальный остался в Германии после отравления.

- То есть, вы будете продолжать оставаться в России?