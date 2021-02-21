В США у самолета загорелся двигатель: его обшивка упала на жилые дома

На борту самолета Boeing 77 находились 231 пассажир и десять членов экипажа. Лайнер вылетел из Денвера рейсом в Гонолулу днем 20 февраля.

Спустя некоторое время один из двигателей самолета загорелся, и экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт.

Пассажиры сняли на видео горящий двигатель, этот ролик широко разошелся в соцсетях.

Emergency landing at Denver, Colorado US few hours ago: pic.twitter.com/TVpZszDydT — manavparody (@manavparody) February 20, 2021

Во время посадки часть обшивки самолета оторвалась и упала прямо во дворы жилых домов в городе Брумфилд.

Местная полиция призвала жителей города быть осторожными и не трогать детали самолета.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Денвера. О пострадавших не сообщается.