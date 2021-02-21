В США у самолета загорелся двигатель: его обшивка упала на жилые дома

На борту самолета Boeing 77 находились 231 пассажир и десять членов экипажа. Лайнер вылетел из Денвера рейсом в Гонолулу днем 20 февраля.
Спустя некоторое время один из двигателей самолета загорелся, и экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт.
Пассажиры сняли на видео горящий двигатель, этот ролик широко разошелся в соцсетях.
Во время посадки часть обшивки самолета оторвалась и упала прямо во дворы жилых домов в городе Брумфилд.
Местная полиция призвала жителей города быть осторожными и не трогать детали самолета.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Денвера. О пострадавших не сообщается.
Галерея: Детали самолета упали во дворы жилых домов