Вс, 21.02.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики
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В США у самолета загорелся двигатель: его обшивка упала на жилые дома

Детали самолета ФОТО: David Zalubowski / AP

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Денвера, штат Колорадо, после того, как у него в полете загорелся один из двигателей. Некоторые детали самолета упали прямо во дворы жилых домов, сообщает "Медуза".

На борту самолета Boeing 77 находились 231 пассажир и десять членов экипажа. Лайнер вылетел из Денвера рейсом в Гонолулу днем 20 февраля.

Спустя некоторое время один из двигателей самолета загорелся, и экипаж принял решение экстренно вернуться в аэропорт.

Пассажиры сняли на видео горящий двигатель, этот ролик широко разошелся в соцсетях.

Во время посадки часть обшивки самолета оторвалась и упала прямо во дворы жилых домов в городе Брумфилд.

Местная полиция призвала жителей города быть осторожными и не трогать детали самолета.

Самолет благополучно приземлился в аэропорту Денвера. О пострадавших не сообщается.

Галерея: Детали самолета упали во дворы жилых домов

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