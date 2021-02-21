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  • Работники Grindex и Olainfarm могли пройти вакцинацию от Covid-19 без очереди. Возбуждена проверка
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Работники Grindex и Olainfarm могли пройти вакцинацию от Covid-19 без очереди. Возбуждена проверка

Olainfarm ФОТО: Lita Krone/LETA

Из-за проблем с вакцинацией против Covid в Латвии министр здравоохранения потеряла должность, и теперь каждая неудача и ошибка подрывает стабильность всего правительства. Отсутствует понимание медленных темпов вакцинации приоритетных групп, и тот факт, что некоторые люди получают вакцину быстрее, чем другие, также не на пользу. Оптовые продавцы фармацевтической продукции тоже пользуются этой привилегией. В частности, крупнейшие латвийские производители лекарств попытались обойти очередь в вакцинации своих сотрудников.

До этой недели Латвия получила 54 тысячи доз вакцины. Их используют для прививки двух приоритетных групп. Министры, бывшие президенты и политики Совета национальной безопасности также сделали прививки перед камерами. Это оправдали желанием убедить в безопасности вакцины AstraZeneca и позволить Сейму и правительству возобновить работу очно раньше. Идея исходила от президента.

Должностные лица в статистике вакцинированных включены в раздел "Другая группа риска". В настоящее время вакцинировано 714 человек из этой группы. Среди них есть 22 вакцинированных политика, пара десятков медицинских инспекторов, которые ежедневно ходят в больницы, и несколько сотен сотрудников оптовых фармацевтических компаний.

Галерея: Вакцинация должностных лиц Латвии

В начале февраля среди приоритетных вакцинированных оказались сотрудники оптовых фармацевтических компаний. В первых планах, которые еще разрабатывались во времена министра Винькеле, фармацевтов не было вообще. Уже при министре Павлютсе в список были включены 4000 работников фармацевтики, которые обеспечивают распределение лекарств в аптеках и доставку в больницы и медицинские кабинеты.

Насколько известно программе Nekā personīga, оптовые фармацевтические компании также использовали неопределенную ситуацию для вакцинации офисного и IТ-персонала.

Неофициально Nekā personīga известно, что проверка проходила на предприятии-изготовителе лекарств Grindex, где вакцинацию организовала поликлиника VC4. Для Olainfarm также запланирована вакцинация, которая будет проверена инспекцией здравоохранения.

Вчера, 20 февраля, в Латвию поступила очередная партия вакцин, теперь вакцинация доступна для всех пожилых людей старше 70 лет. К апрелю Бюро вакцинации хочет вакцинировать около 57 тысяч человек из этой группы. Отсутствует четкая информация о том, как пройти вакцинацию, особенно для тех, кто живет за пределами столицы и не будет вакцинирован семейными врачами.

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