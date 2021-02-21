Работники Grindex и Olainfarm могли пройти вакцинацию от Covid-19 без очереди. Возбуждена проверка

До этой недели Латвия получила 54 тысячи доз вакцины. Их используют для прививки двух приоритетных групп. Министры, бывшие президенты и политики Совета национальной безопасности также сделали прививки перед камерами. Это оправдали желанием убедить в безопасности вакцины AstraZeneca и позволить Сейму и правительству возобновить работу очно раньше. Идея исходила от президента.

Должностные лица в статистике вакцинированных включены в раздел "Другая группа риска". В настоящее время вакцинировано 714 человек из этой группы. Среди них есть 22 вакцинированных политика, пара десятков медицинских инспекторов, которые ежедневно ходят в больницы, и несколько сотен сотрудников оптовых фармацевтических компаний.

Галерея: Вакцинация должностных лиц Латвии

В начале февраля среди приоритетных вакцинированных оказались сотрудники оптовых фармацевтических компаний. В первых планах, которые еще разрабатывались во времена министра Винькеле, фармацевтов не было вообще. Уже при министре Павлютсе в список были включены 4000 работников фармацевтики, которые обеспечивают распределение лекарств в аптеках и доставку в больницы и медицинские кабинеты.

Насколько известно программе Nekā personīga, оптовые фармацевтические компании также использовали неопределенную ситуацию для вакцинации офисного и IТ-персонала.

Неофициально Nekā personīga известно, что проверка проходила на предприятии-изготовителе лекарств Grindex, где вакцинацию организовала поликлиника VC4. Для Olainfarm также запланирована вакцинация, которая будет проверена инспекцией здравоохранения.