В приговоре суда Лембергс усмотрел "сценарий Навального"

Видео: Комментарий Лембергса журналистам

Сегодня, 22 февраля, Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам тюремного заключения, конфискации имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда, поскольку суд отменил действовавшие до сих пор меры пресечения.

Лембергс попросил суд сделать небольшой перерыв в оглашении приговора, и суд удовлетворил его просьбу. За это время Лембергс успел сказать несколько слов своему сыну Анрийсу, а оставшееся время говорил с журналистами.

Лембергс сообщил журналистам, что приговор будет обжалован, и он прогнозирует, что дальнейшие судебные процессы продлятся еще десять лет.

Лембергс также будет обжаловать примененную меру пресечения в виде ареста.

Хотя суд постановил конфисковать его имущество, в том числе недвижимость по месту жительства, Лембергс сообщил, что, пока дело не рассмотрено в апелляционном порядке, имущество остается у него.

Что касается предстоящих выборов в самоуправление, то решение о них примет партия "Латвии и Вентспилсу". Для Лембергса участие в выборах сейчас не является главным вопросом, к тому же списки кандидатов на выборы нужно подавать в начале марта.

Оценивая приговор и примененное наказание, Лембергс заявил, что "это нормальный политический процесс - свести счеты с оппозиционным политиком тюрьмой".

"Это сценарий Навального, только в Латвии. Я поздравляю правовое и демократическое государство Латвии с тем, что меня приговорили к тюремному заключению", - подчеркнул Лембергс.