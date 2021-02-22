Онлайн ⟩ Арест в зале суда: Лембергса приговорили к тюремному заключению на пять лет

По части обвинений Лембергс был оправдан.

Сын Лембергса Анрийс приговорен судом к двум годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь бывшего делового партнера Лембергса Ансиса Сормулиса суд приговорил к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако меры, не связанные с лишением свободы, ранее наложенные на сына Лембергса и Сормулиса, будут отменены только после вступления приговора в силу. Это означает, что они не будут арестованы в зале суда.

Стороны могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке в Рижском окружном суде, а также подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Как развивались события:

Суд приступил к рассмотрению этого дела еще в 2009 году. В будущем на решение окружного суда как апелляционной инстанции можно будет подать кассационную жалобу или протест в Верховный суд.

Прокуратура потребовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат, или 64 500 евро.

Прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, в легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура потребовала приговорить сына Лембергса Анрийса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а бывшего делового партнера Ансиса Сормулиса - к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.