Дипломаты ЕС сообщили о согласовании санкций за преследование Навального

Дипломат ЕС: В списке фигурируют имена Бастрыкина, Калашникова, Краснова и Золотова

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель теперь должен составить список с фамилиями конкретных лиц, ответственных за арест и обвинительный приговор Навальному, в их отношении будут введены санкции, пишет AFP. Меры будут включать арест имущества в ЕС и запрет на въезд в страны Евросоюза, они должны вступить в силу в ближайшие недели, указывает dpa.

В свою очередь Reuters со ссылкой на дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но штрафные меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Глава МИД ФРГ призвал ввести санкции в связи с делом Навального

На заседании министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. "Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права, и ввели санкции", - заявил он.

Министры иностранных дел ЕС обсуждают новые санкции против Кремля в связи с приговором Навальному. "Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права", - заявил глава МИД ФРГ Хайко Мас. Он выступил за новые санкции pic.twitter.com/YW4dLk9DxL — DW на русском (@dw_russian) February 22, 2021

Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов. "Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул политик, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.