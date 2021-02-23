Правительство примет решение о возобновлении услуг парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра

Министерство экономики ранее представило правительству концепцию безопасного оказания услуг красоты на основе анализа рисков, проведенного Инспекцией здравоохранения.

Министерство предложило правительству решить, разрешать ли с 1 марта все услуги красоты или только некоторые. Оценив риски и учитывая рекомендации Минздрава, правительство постановило, что

с 1 марта будут доступны только услуги парикмахера, маникюр и педикюр.

Предлагалось также разрешить работать сертифицированным специалистам по медицинским услугам красоты, но правительство это предложение не поддержало.

Как указывает Минэкономики, предоставление этих услуг может быть возобновлено, если будут соблюдаться требования эпидемиологической безопасности, в том числе:

оказывающие их салоны и специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения,

обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи,

и с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут,

в один день клиент у специалиста может получить только одну услугу,

клиент и мастер должны носить маски,

необходимо бесконтактным методом измерить у клиента температуру тела.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если невозможно соблюдение двухметровой дистанции, на рабочем месте должен быть установлен защитный барьер между мастером и клиентом. Также в салонах красоты должны иметься дезинфицирующие средства.

Соблюдение этих требований салонами красоты в выборочном порядке будут контролировать Инспекция здравоохранения в сотрудничестве с Центром защиты прав потребителей и полицией.