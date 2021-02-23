Facebook и Австралия договорились: компания отменит запрет на публикацию новостей

Власти страны предложили Facebook внести четыре поправки в закон, который обязывает Facebook, Google и другие интернет-платформы платить новостным порталам за их контент. Соглашение было заключено после переговоров между главным казначеем Австралии Джошом Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом. Они прошли в минувшие выходные.

Четыре поправки, которые правительство планирует внести 23 февраля, предполагают, в частности, что после вступления закона в силу власти страны должны будут за месяц уведомлять цифровые платформы о необходимости исполнять этот закон.

При принятии такого решения власти должны учитывать, внесла ли платформа "значительный вклад в устойчивость новостной индустрии Австралии", заключив соглашения с австралийскими СМИ. Помимо этого поправки также предполагают двухмесячный период посредничества между медиа-компанией и платформой, после чего вмешается назначенный государством арбитр.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству с новостными компаниями Кэмпбелл Браун сказал, что в течение нескольких дней компания восстановит новостной контент из Австралии.