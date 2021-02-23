Вт, 23.02.2021
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Айвар Лембергс, мэр Вентспилса
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Facebook и Австралия договорились: компания отменит запрет на публикацию новостей

Facebook. ФОТО: Reuters/ScanPix

Компания Facebook достигла соглашения с властями Австралии, что позволит восстановить полноценную работу популярной социальной сети в этой стране, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Власти страны предложили Facebook внести четыре поправки в закон, который обязывает Facebook, Google и другие интернет-платформы платить новостным порталам за их контент. Соглашение было заключено после переговоров между главным казначеем Австралии Джошом Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом. Они прошли в минувшие выходные.

Четыре поправки, которые правительство планирует внести 23 февраля, предполагают, в частности, что после вступления закона в силу власти страны должны будут за месяц уведомлять цифровые платформы о необходимости исполнять этот закон.

При принятии такого решения власти должны учитывать, внесла ли платформа "значительный вклад в устойчивость новостной индустрии Австралии", заключив соглашения с австралийскими СМИ. Помимо этого поправки также предполагают двухмесячный период посредничества между медиа-компанией и платформой, после чего вмешается назначенный государством арбитр.

Вице-президент Facebook по сотрудничеству с новостными компаниями Кэмпбелл Браун сказал, что в течение нескольких дней компания восстановит новостной контент из Австралии.

Напомним, 17 февраля Facebook объявил о лишении пользователей и СМИ из Австралии возможности публиковать и делиться местными и международными новостями. Причиной тому стал закон, обязывающий платформы платить медиа за их контент. В результате Facebook заблокировал весь новостной поток из Австралии, а также несколько аккаунтов, которые связаны с правительством Австралии.

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