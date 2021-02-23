В Шотландии из больницы выписали латвийскую девочку, родившуюся на 4 месяца раньше срока

София Виктория Бириня родилась на 23-й неделе беременности. Малышка должна была появиться на свет 1 февраля, но случилось это на четыре месяца раньше - 2 октября.

Прогнозы были мрачными - вероятность того, что девочка выживет после родов, врачи оценивали только в 10%.

София провела более четырех месяцев в университетской больнице Вишава. 10 февраля малышка и ее родители Эгия и Инарс Бирини наконец смогли вернуться домой.

Мама Софии описывает это время как "132 самых долгих и страшных дня в нашей жизни".

Эгия сообщила иностранным СМИ, что она из Латвии, но уже 12 лет живет в шотландском городе Эрдрия.

"Еще на 20-й неделе беременности все было хорошо, - говорит она. - Но через неделю у меня начались боли, поэтому я пошла в больницу. Там сказали, что шейка матки начала открываться и вот-вот начнутся роды. Спустя 10 дней постельного режима появилась наша дорогая дочь. Она родилась с громким криком и много плакала. Мы и не надеялись, что она выживет, но так начался наш совместный путь".

Первые три месяца жизни София провела в инкубаторе. "Она была буквально размером с ладонь, такая хрупкая и маленькая. Ее кожа была прозрачной. Мне пришлось ждать неделю, чтобы обнять ее в первый раз, потому что она была такой хрупкой. Когда я наконец смогла подержать ее в руках, больше не могла ее отпустить", - рассказывает Эгия.

ФОТО: NHS LANARKSHIRE

София страдала от ряда проблем со здоровьем и инфекций, характерных для недоношенных детей, но преодолела первые жизненные проблемы. Поскольку ее легкие еще не были полностью развиты при рождении, девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Я была в больнице все время. Иногда до 16 часов в сутки, и мой муж приходил в больницу после работы, - говорит Эгия. - Я не хотела расставаться с ней, особенно в те тяжелые дни, когда казалось, что София не выживет. Она была подключена ко многим различным приборам и провела несколько недель с вентилятором, который помогал ей дышать. Первый раз, когда врачи попытались сделать так, чтобы она смогла дышать самостоятельно, ей удалось продержаться всего 20 минут, а затем пульс начал замедляться. Казалось, что я потеряю ее. Но врачи и медсестры были великолепны".

Только за последние несколько недель в больнице София набрала силы и прибавила в весе.

"У Софии все отлично с тех пор, как она вернулась домой. У нее широкая и красивая улыбка, и она начинает привыкать к новой среде. Ей сейчас четыре месяца, но, глядя на нее, я думаю, что она такая маленькая, что еще могла быть у меня в животе, хотя сейчас она в четыре раза тяжелее, чем при рождении", - отмечает Эгия.