Вт, 23.02.2021
Общий принцип заключается в том, что мы постепенно смягчаем ограничения, но, если мы увидим ухудшение, ограничения придется быстро возобновить. Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
Гиртс Брикис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии университета им. Страдиня
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  • Новые видео с пытками: как утверждается, один заключенный погиб. Что происходит в российских колониях?
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Новые видео с пытками: как утверждается, один заключенный погиб. Что происходит в российских колониях?

ФОТО: pixabay.com

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Грузии протесты из-за ареста лидера оппозиции. Участники акций требуют новых парламентских выборов.
  • Новые видео с пытками в ярославской колонии номер один. В результате избиений, как утверждается, один заключенный погиб. Что происходит в российских колониях.
  • Вакцина от коронавируса добралась до Украины. Как и когда начнется вакцинация?

Новое видео пыток в ярославской колонии №1

"Новая газета" опубликовала два новых видео с пытками и избиениями заключенных ярославской колонии №1 и сообщила, что один из них погиб. Одному из жестоко избитых оставалось провести в колонии 2 недели. СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 23.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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