Новые видео с пытками: как утверждается, один заключенный погиб. Что происходит в российских колониях?
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Новое видео пыток в ярославской колонии №1
"Новая газета" опубликовала два новых видео с пытками и избиениями заключенных ярославской колонии №1 и сообщила, что один из них погиб. Одному из жестоко избитых оставалось провести в колонии 2 недели. СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 23.02.2021
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