Новые видео с пытками: как утверждается, один заключенный погиб. Что происходит в российских колониях?

"Новая газета" опубликовала два новых видео с пытками и избиениями заключенных ярославской колонии №1 и сообщила, что один из них погиб. Одному из жестоко избитых оставалось провести в колонии 2 недели. СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии.