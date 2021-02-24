Родители не знают, что делать: из детского сада в Пурвциемсе средь бела дня вынесли мебель и раковины

"Нам вообще нельзя подниматься наверх, нам нужно звонить. Я звоню, стою около двери, никто не открывает. Поднимаюсь наверх, там 3-4 чужих мужчины. Выносят мебель, снимают раковины, дети плачут, все одеваются. Воспитатели ничего не могут ответить: "Мы все выходим на улицу, у нас тут небольшая неприятность. Спуститесь вниз, подойдите к администрации". Подхожу к администрации, говорят, садик закрывается. С сегодняшнего дня мы не работаем, ничего не будет", - рассказала передаче Екатерина Хадыкина, пришедшая в сад за ребенком после полуденного сна.

Теперь детский сад опустел - на полу разбросаны вещи и игрушки, нет мебели, в ванной отсутствуют раковины и душевая кабина.

По данному адресу существуют два детсада - Dūjiņa и Mazulītis. Несмотря на то, что они зарегистрированы на две фирмы, истинный выгодополучель один - Солвита Беке. Представители этих фирм и вынесли всю мебель и прочее.

По словам владельца помещений Айвара Гонтарева, у арендаторов накопились долги в размере более десяти тысяч евро, а по счетам они не платят с декабря прошлого года. 35

"После трех раз, когда не было выполнено обещание по погашению текущих платежей и хоть какой-то части долгов, идет процедура предупреждений и расторжения договора. Заканчивается тем, что в прошлый четверг высылается официально уже предупреждение о расторжении договора, так как не оплачены ни счета, ни налоги и так далее. В пятницу встречаемся с владельцем, чтобы решить, как это все мирно и спокойно сделать", - пояснил он.

Планировалось, что детский сад доработает до пятницы, а с понедельника откроется снова, но уже с другими владельцами. По словам Гонтарева, коллектив детсада хотел взять руководство фирмой в свои руки, однако что-то пошло не так.

В свою очередь по мнению представителя фирмы Солвиты Беке, история выглядит совсем иначе: "Долги мы оплачивали каждый месяц. Три тысячи я уже заплатила, хотела договориться, что до 15-го заплачу остальную сумму, но владелец помещения не согласился. А Мара Ниедре, руководитель садика, за нашей спиной создавала новый сад, который был зарегистрирован уже в январе по тому же адресу. Нас никто не проинформировал. Как можно зарегистрировать два сада на один адрес? Это просто рейдерство. Они что, думают, что останутся работать с нашей мебелью? Нет, мебель принадлежит компании Dūjiņa".

Более того, по словам юриста детского сада, мебель пришлось забирать столь оперативно по причине угроз отобрать ее в качестве оплаты долга. 35

Бывший руководитель образовательного учреждения Мара Ниедре, зарегистрировавшая по тому же адресу новый детсад, отмечает, что действовала исключительно из благих намерений: "Чтобы в случае разрыва договора дети пострадали по возможности меньше всего. Это была моя единственная цель. Обеспечить, чтобы дети могли ходить в сад и дальше".

Что теперь делать родителям и в какой сад им вести детей - непонятно.

"Мы сейчас с родителями скооперировались, кто и куда детей, чтобы вот эту неделю как-то пережить. Я лично, несмотря на пандемию, взяла еще четверых детей к себе домой. А какие варианты? Родители работают, им некуда отвести ребенка", - рассказала передаче "Сегодня вечером" Инесе Вебере, мама одного из воспитанников дошкольного учреждения.

Передача отмечает, что вариантов на самом деле немного: ждать открытия детсада или идти в другой, истинным выгодополучателем которого также является Солвита Беке.

По идее, есть возможность перейти в муниципальный детский сад, однако родители в это не особо верят. 35

"Мой стоял в очереди на государственный. С самого начала он был 758-м, на сегодняшний день я проверила, самая близкая очередь - 246-й. Ему 4 года. С года и трех месяцев я его поставила на очередь. К школе - да, в принципе, он попадет в садик. Мне так и сказали: после пяти лет вы попадете в садик автоматически", - рассказала Екатерина Хадыкина.