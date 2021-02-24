Почему Amnesty International лишила Навального статуса узника совести

Би-би-си: Кто к вам обращался - представители властей, СМИ, частные организации или лица?

Н.З.: Это было в том числе от лица журналистов. Я знаю только одну историю, наверняка их было больше. Было письмо, что “посмотрите, была публикация”, что то ли у бывшего, то ли у действующего журналиста в личном блоге была информация в том числе про высказывания про Навального.

Би-би-си: Вы имеете в виду блог Казбек? (Нью-йоркская журналистка Катя Казбек, которая написала несколько колонок для англоязычного сайта RT и размещала в своем блоге давние ролики Навального - Би-би-си.)

Н.З.: Да-да. Ее профайла и точного места работы я не знаю.

Би-би-си: Это не имеет значения для вашей организации, когда вы получаете такие письма?

Н.З.: Это проверяется. Коллеги уточняли - там были какие-то связи и с Russia Today, и какие-то еще, но я не знаю точно, поэтому не могу говорить.

Би-би-си: Письма о Навальном поступали в российское представительство или в головной офис Amnesty International в Лондоне?

Н.З.: Письма приходили в секции в разных странах - это сообщества членов Amnesty International на местах, которые играют большую роль. Конечно, такую информацию уже нельзя совсем игнорировать. Но это не какое-то сенсационное событие - это рутинный процесс, в ходе которого корректируется работа со статусами.

Би-би-си: Со статусом Навального разбиралась российская секция?

Н.З.: В России нет большого количества членов, поэтому нет секции, а есть представительство. Вся информация, в том числе из секций, поступает в международный секретариат и там принимаются решения о статусе. Было принято решение, что организация не меняет свою позицию и отношение к делу Навального, просто в рабочем режиме формулирует это иначе.

Спорный политик

Би-би-си: Кто анализировал высказывания Навального?

Н.З.: В организации есть люди, которые специализируются на анализе высказываний, ориентируясь на стандарты и политику организации. Не могу сказать, что они эксперты в российском понимании, но это люди с довольно широким бэкграундом и очень хорошим пониманием именно политических рамок и концепций, которые у организации существуют. Они буквально выверяют каждую фразу.

Те высказывания, которые в конечном итоге были выявлены и проверены, расцениваются как приближающиеся к порогу ненависти, языка вражды.

Навальный никогда с тех пор их не повторял. Но они прозвучали, и организации кажется принципиально важным, было ли самим человеком за это время сказано хоть слово критики по отношению к тем высказываниям, которые были сделаны задолго до этого.

Если аккуратно смотреть на эти высказывания и внедряться в контекст, в котором они были сделаны, дискуссию можно продолжать. Но статус узника совести предполагает уход от дискуссии.