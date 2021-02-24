У сына Лембергса могут конфисковать торговый центр Tobago и более 100 миллионов евро

22 февраля Рижский окружной суд постановил конфисковать предполагаемые части нескольких объектов недвижимости, а также торговый центр Tobago в Вентспилсе, куда, согласно обвинительному заключению, были вложены преступные доходы, а также финансовые средства компаний Barlette Investment Corporation, Selda Resources Inc. и Gradale Business Corp. на общую сумму 85 млн долларов, которые находятся на корпоративных банковских счетах в VPBank в Люксембурге.

Прокурор по делу заявил Латвийскому телевидению, что нет никакой уверенности в существовании этих денег.

Также у Анрийса Лембергса будут конфискованы акции нескольких компаний - например, 500 000 акций SIA ​​LSF Holdings на сумму 710 000 евро, а также акции L.V.K. на сумму 192 749 евро и акции VB Holdings на сумму 711 евро.

Суд первой инстанции постановил конфисковать средства, принадлежащие Анрийсу Лембергсу, на общую сумму 255 614 евро. Также в случае вступления приговора в силу будут конфискованы акции Baltic Juice Terminal, Baltimar VT, LSF Trans, Nekustamo īpašumu projektu attīstības centrs, EHD и Amberholdings.

Если приговор вступит в силу, у Анрийcа Лембергса будет конфисковано более 50 объектов собственности, которые в основном расположены на территории Вентспилсского края, при этом будет снят арест с недвижимости в Риге.

Суд постановил конфисковать автомобиль Audi A6 у делового партнера Лембергса Ансиса Сормулиса, а также акции нескольких предприятий - AS Kerdni, SIA Zīles celtniecība, Vārves dārzniecība, а также компании Ost Services AG общей стоимостью 107 000 евро.

Напомним, в понедельник, 22 февраля, Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях. Также Лембергс должен заплатить штраф в размере 20 000 евро. После оглашения приговора мэр Вентспилса был арестован в зале суда.

В срок тюремного заключения Лембергсу будет зачислено время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года. Суд постановил, что Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим.

По части обвинений Лембергс был оправдан.