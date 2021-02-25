Финляндия вводит трехнедельный локдаун

Рестораны и бары будут закрыты с 8 по 28 марта в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Старшие классы средней школы, а также гимназии и профучилища переводятся на дистанционное обучение на тот же срок.

Также будут приостановлены групповые внеклассные занятия детей старше 12 лет.

Кроме того, правительство внесет в парламент законопроект о закрытии на три недели ресторанов во всех регионах страны, кроме тех, в которых эпидемия находится на базовом уровне. Возможность покупки готовых блюд на вынос будет сохранена.

Также будут введены ограничения на собрания. Запрещены будут любые мероприятия с числом участников более 6 человек.

В то же время комендантского часа не будет. 8

По словам премьер-министра Санны Марин, в стране объявят ЧП, однако без применения закона о чрезвычайном положении. Чрезвычайное положение нужно, чтобы прибегнуть к 23 статье Конституции, в том числе, чтобы ограничить работу ресторанов, пояснила она. Ресторанному бизнесу будет оказана финансовая помощь.

Локдаун будет касаться следующих регионов: Хельсинки и Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Сатакунта, Канта-Хяме, Вааса, Аландские острова и Лаппи.

Также правительство рекомендует, чтобы всем новым правилам следовали в следующих регионах: Восточное Саво, Южная Карелия, Пирканмаа, Центральная Финляндия, Пяйят-Хяме, Лянси-Похья, Северная Похьянмаа, Южная Похьянмаа и Кюменлааксо.

Решения о переносе муниципальных выборов пока не принято. 8

Кабинет министров надеется с помощью этой меры сократить количество заражений, чтобы не возникло перегрузки системы здравоохранения. Весной прошлого года финские власти уже прибегали к 23 статье Конституции для ограничения работы ресторанов.

По данным Ведомства здравоохранения и социального благополучия THL, нынешний рост кривой объясняется более высокой заражаемостью мутаций коронавируса.