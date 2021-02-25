Правительство продолжит обсуждение связанных с Covid-19 вопросов в пятницу

Сегодня правительство не успело рассмотреть все вопросы повестки дня, так как премьер-министр Кришьянис Кариньш во второй половине дня должен участвовать в заседании Евросовета.

По предложению премьера рассмотрение остальных вопросов будет продолжено в пятницу в 15:00.

Завтра министры рассмотрят подготовленное Минблагом решение о выделении 182 млн евро на выплату единовременных пособий семьям с детьми в размере 500 евро за ребенка, а также предложение выделить дополнительные средства для обеспечения масками малообеспеченных людей.