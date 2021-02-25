Алексей Навальный получил премию Мужества

В уведомлении уведомлении, которое публикует сайт политика, говорится:

"Мы надеемся, что господин Навальный в ближайшее время освободится и получит награду".

Если Навальный останется в заключении, получить премию предлагается кому-либо из членов его семьи.

Женевский форум по правам человека и демократии - ежегодный саммит, проводящийся накануне основного заседания Совета по правам человека ООН. Его организаторы - больше 20 международных правозащитных организаций, а цель мероприятия - привлечение внимания к наиболее острым проблемам соблюдения прав человека в мире. Саммит проходит с 2009 года.

Премия Мужества впервые была вручена в 2014 году. В 2018-м ее лауреатом стал Владимир Кара-Мурза.

Вручение премии случилось на фоне решения Международной правозащитной организации Amnesty International лишить Навального статуса "узника совести". Какие конкретно высказывания политика послужили причиной этого решения, в Amnesty International так и не пояснили. Предполагается, что речь идет о его высказываниях о мигрантах в России.