Российским дипломатам пришлось покидать Северную Корею на ручной дрезине

Компания из восьми человек сначала использовала поезд и автобус, однако примерно километр до границы России необходимо было преодолеть иным способом, так как в КНДР запрещены международные пассажирские перевозки на поездах. Не осуществляется и большая часть полетов.

Северная Корея утверждает, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, однако эксперты на это смотрят скептически.

"Так как границы закрыты уже более года и пассажирское сообщение остановилось, путь домой был длинным и сложным", - сообщило в Facebook Министерство иностранных дел России.

Главным оператором дрезины стал третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Группа дипломатов и членов их семей, в которую входит и трехлетняя дочь Сорокина, перед этим 32 часа ехала из Пхеньяна на автобусе, а затем два часа на поезде, чтобы добраться до границы.

На российской стороне дипломатов встретили должностные лица МИД, и вся группа направилась в аэропорт Владивостока.