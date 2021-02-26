Sputnik V – вакцина, ставшая оружием в инфовойне

Работающая в таллиннском районе Хааберсти семейный врач Диана Ингерайнен рассказала Postimees, что большинство пожилых русских пациентов в ее списке отказались от вакцинирования, потому что предлагаемая вакцина - не Sputnik V. "На телефонный звонок из центра семейного врача, на который обычно отвечают охотно, в этот раз реагировали даже враждебно", - выразила удивление Ингерайнен.

По словам семейного врача, обычно дружелюбные пациенты были категоричны, говоря: "Если у вас нет "Спутника", не беспокойте нас больше!" Все западные вакцины пожилые русскоязычные считают опасными, потому что они видели по телевидению, как человек, вакцинированный Pfizer, падает в обморок.

Нарвские учителя отказались от существующих вакцин только потому, что слышали об опасности вакцины AstraZeneca.

Люди, находящиеся под влиянием российских СМИ, убеждены, что только "Спутник" российского производства может спасти их от заражения коронавирусом, и ждут спасителей с другого берега Наровы.

Хотя из нарвских учителей некоторые учителя позже все же согласились на вакцину Pfizer, большинство по-прежнему настроено к вакцинации враждебно. С этой тревогой сталкиваются врачи по всей стране - большая часть наших соотечественников, живущих в русскоязычном информационном пространстве и уже имеющих право на вакцинацию, не доверяют ни нашим вакцинам, ни информации.

Три утверждения о вакцине Sputnik

Российские СМИ сообщают, что российская вакцина опередила другие вакцины на рынке, что верно в том смысле, что 8 августа российские СМИ и президент Владимир Путин лично поспешили объявить миру, что они зарегистрировали первую эффективную вакцину против Covid-19, в то время как другие все еще экспериментируют.

Однако умолчали о том, что российская вакцина еще не была протестирована на третьем, наиболее трудоемком и дорогостоящем этапе, и что все испытания в то время проводились только в одной стране.

Второе утверждение заключалось в том, что их вакцина более эффективна, чем западные. Фактически же их вакцина аналогична по действию наиболее распространенным западным вакцинам, и нельзя сказать, чтобы она была сколько-нибудь лучше или хуже.

А в третьем утверждении московских пропагандистов отсутствует какая бы то ни было доля истины: заявляется, сколько стран хотят покупать "Спутник" и что Россия готова поставлять его повсюду, хотя они прекрасно знают, что их производственные мощности не могут удовлетворить потребности в вакцинации даже российского населения.

Таким образом, российская вакцина против Covid-19 превратилась в оружие пропаганды.

Сегодня название Sputnik больше ассоциируется не с искусственным спутником Земли, а с медиа-каналом Sputnik, который распространяет российскую пропаганду и теории заговора и печально известен везде, где пытается захватить медиа-пространство.