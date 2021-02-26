Пт, 26.02.2021
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Эгил Левитс
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Sputnik V – вакцина, ставшая оружием в инфовойне

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Российская вакцина против Covid-19 Sputnik V, как уже следует из названия, превращена в оружие пропаганды, пишет Rus.Postimees, отмечая, вакцину распространяют, делая упор на три утверждения, одно из которых частично верно, другое - частично ложно, а третье - полностью ложно. Однако сама вакцина не лучше и не хуже других себе подобных.

Работающая в таллиннском районе Хааберсти семейный врач Диана Ингерайнен рассказала Postimees, что большинство пожилых русских пациентов в ее списке отказались от вакцинирования, потому что предлагаемая вакцина - не Sputnik V. "На телефонный звонок из центра семейного врача, на который обычно отвечают охотно, в этот раз реагировали даже враждебно", - выразила удивление Ингерайнен.

По словам семейного врача, обычно дружелюбные пациенты были категоричны, говоря: "Если у вас нет "Спутника", не беспокойте нас больше!" Все западные вакцины пожилые русскоязычные считают опасными, потому что они видели по телевидению, как человек, вакцинированный Pfizer, падает в обморок.

Нарвские учителя отказались от существующих вакцин только потому, что слышали об опасности вакцины AstraZeneca.

Люди, находящиеся под влиянием российских СМИ, убеждены, что только "Спутник" российского производства может спасти их от заражения коронавирусом, и ждут спасителей с другого берега Наровы.

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Хотя из нарвских учителей некоторые учителя позже все же согласились на вакцину Pfizer, большинство по-прежнему настроено к вакцинации враждебно. С этой тревогой сталкиваются врачи по всей стране - большая часть наших соотечественников, живущих в русскоязычном информационном пространстве и уже имеющих право на вакцинацию, не доверяют ни нашим вакцинам, ни информации.

Три утверждения о вакцине Sputnik

Российские СМИ сообщают, что российская вакцина опередила другие вакцины на рынке, что верно в том смысле, что 8 августа российские СМИ и президент Владимир Путин лично поспешили объявить миру, что они зарегистрировали первую эффективную вакцину против Covid-19, в то время как другие все еще экспериментируют. 

Однако умолчали о том, что российская вакцина еще не была протестирована на третьем, наиболее трудоемком и дорогостоящем этапе, и что все испытания в то время проводились только в одной стране.

Второе утверждение заключалось в том, что их вакцина более эффективна, чем западные. Фактически же их вакцина аналогична по действию наиболее распространенным западным вакцинам, и нельзя сказать, чтобы она была сколько-нибудь лучше или хуже.

А в третьем утверждении московских пропагандистов отсутствует какая бы то ни было доля истины: заявляется, сколько стран хотят покупать "Спутник" и что Россия готова поставлять его повсюду, хотя они прекрасно знают, что их производственные мощности не могут удовлетворить потребности в вакцинации даже российского населения. 

Таким образом, российская вакцина против Covid-19 превратилась в оружие пропаганды.

Сегодня название Sputnik больше ассоциируется не с искусственным спутником Земли, а с медиа-каналом Sputnik, который распространяет российскую пропаганду и теории заговора и печально известен везде, где пытается захватить медиа-пространство.

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Российские информационные каналы, которые на протяжении десятилетий массово распространяли теории заговора и суеверия на тему духов и ясновидящих, достигли своей цели: люди готовы отказаться от вакцинации, рискуя подвергнуть опасности свою жизнь и здоровье. 

Вирусолог Ирья Лутсар подтвердила Postimees, что ей идея вакцины Sputnik V нравится. "Под идеей я подразумеваю, что вектор первой дозы - это один аденовирус (аденовирусы - это семейство вирусов, которые могут инфицировать людей любого возраста), а другой - вне моего понимания", - написала она, добавив, что все вакцины одинаково хороши в предотвращении тяжелых заражений, а перенос вируса - бессимптомные инфекции - ни одна из них не предотвращает на все сто процентов.

Лутсар также подчеркнула, что статья о вакцине Sputnik была опубликована в профессиональном журнале Lancet, где также был опубликован материал о вакцинах AstraZeneca.

Производители Sputnik V могут подать заявку и получить разрешение от Европейского союза при условии, что они проведут необходимые процедуры контроля. Это подтверждается и ответом эстонского Лекарственного департамента на запрос Postimees. Однако, поскольку Sputnik V не ходатайствовал о разрешении на продажу от Европейской комиссии, у нас нет обзора его производства. "Разработчики Sputnik V получили научную консультацию от Европейского агентства по лекарственным средствам, в которой независимые эксперты представили им новейшие нормативные и научные рекомендации для разработки своей вакцины", - сказала представитель Лекарственного департамента Кристи Сарап.

Одобрена более чем в 20 странах

Российский "Спутник" мог бы стать хорошей региональной вакциной и помочь людям, как и другие вакцины, если бы пропагандистский шум российского государства не стал самым большим врагом вакцины. Об этом, например, писал Леонид Брешидский 11 февраля в интернет-издании Bloomberg Opinion.

В производстве вакцин Россия - карлик, а не гигант, но в региональном смысле все же важный, особенно если поможет быстрее вакцинировать критическую массу людей.

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Если Sputnik V выполнит все условия, мы сможем вакцинировать даже самых скептически настроенных людей, живущие под чарами русскоязычных СМИ.

Использование Sputnik V одобрили 20 стран: Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Гвинейская Республика, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Босния и Герцеговина, Ливан, Мьянма, Монголия, Черногория, Св. Винсент и Гренадины.

Вакцины для контроля и подавления пандемии Covid-19 начали создавать, как только в начале 2020 года стала очевидна опасность нового инфекционного заболевания. Мы помним новости годичной давности о том, что на разработку и испытание новых вакцин уйдут годы.

Прошлым летом, когда ситуация была более спокойной, стали появляться новости об успехах фармацевтических компаний в разработке коронавакцин.

Затем неожиданно из России пришла хорошая новость: пока другие тестируют и проверяют свои вакцины, их вакцина уже готова.

Чтобы развеять сомнения, была создана национальная пропагандистская машина, показывавшая, что гигантские фармацевтические компании на Западе не справились с подобной задачей, они опаздывают, и если вообще смогут что-то сделать, их вакцины будут не так хороши. 

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