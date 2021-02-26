Sputnik V – вакцина, ставшая оружием в инфовойне

Вирусолог Ирья Лутсар подтвердила Postimees, что ей идея вакцины Sputnik V нравится. "Под идеей я подразумеваю, что вектор первой дозы - это один аденовирус (аденовирусы - это семейство вирусов, которые могут инфицировать людей любого возраста), а другой - вне моего понимания", - написала она, добавив, что все вакцины одинаково хороши в предотвращении тяжелых заражений, а перенос вируса - бессимптомные инфекции - ни одна из них не предотвращает на все сто процентов.
Лутсар также подчеркнула, что статья о вакцине Sputnik была опубликована в профессиональном журнале Lancet, где также был опубликован материал о вакцинах AstraZeneca.
Производители Sputnik V могут подать заявку и получить разрешение от Европейского союза при условии, что они проведут необходимые процедуры контроля. Это подтверждается и ответом эстонского Лекарственного департамента на запрос Postimees. Однако, поскольку Sputnik V не ходатайствовал о разрешении на продажу от Европейской комиссии, у нас нет обзора его производства. "Разработчики Sputnik V получили научную консультацию от Европейского агентства по лекарственным средствам, в которой независимые эксперты представили им новейшие нормативные и научные рекомендации для разработки своей вакцины", - сказала представитель Лекарственного департамента Кристи Сарап.
Одобрена более чем в 20 странах
Российский "Спутник" мог бы стать хорошей региональной вакциной и помочь людям, как и другие вакцины, если бы пропагандистский шум российского государства не стал самым большим врагом вакцины. Об этом, например, писал Леонид Брешидский 11 февраля в интернет-издании Bloomberg Opinion.
В производстве вакцин Россия - карлик, а не гигант, но в региональном смысле все же важный, особенно если поможет быстрее вакцинировать критическую массу людей.
Если Sputnik V выполнит все условия, мы сможем вакцинировать даже самых скептически настроенных людей, живущие под чарами русскоязычных СМИ.
Использование Sputnik V одобрили 20 стран: Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркменистан, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Гвинейская Республика, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Босния и Герцеговина, Ливан, Мьянма, Монголия, Черногория, Св. Винсент и Гренадины.
Вакцины для контроля и подавления пандемии Covid-19 начали создавать, как только в начале 2020 года стала очевидна опасность нового инфекционного заболевания. Мы помним новости годичной давности о том, что на разработку и испытание новых вакцин уйдут годы.
Прошлым летом, когда ситуация была более спокойной, стали появляться новости об успехах фармацевтических компаний в разработке коронавакцин.
Затем неожиданно из России пришла хорошая новость: пока другие тестируют и проверяют свои вакцины, их вакцина уже готова.
Чтобы развеять сомнения, была создана национальная пропагандистская машина, показывавшая, что гигантские фармацевтические компании на Западе не справились с подобной задачей, они опаздывают, и если вообще смогут что-то сделать, их вакцины будут не так хороши.