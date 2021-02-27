В Хабаровске задержали самого богатого депутата России

По информации Sakh.com, Пашову предъявили обвинение по уголовным делам "крабового короля" Олега Кана, который перед отъездом из России якобы переписал свои активы на Пашова. Кан обвиняется в организации убийства предпринимателя и находится в международном розыске.

Вероятно, сахалинского депутата на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

Дмитрий Пашин является владельцем ООО "Монерон" - крупного добытчика краба/ По итогам 2019 года Пашов по доходам обогнал всех российских чиновников и депутатов, сообщает Forbes. По информации издания, в 2019 году официальный доход Пашова составил 6,2 млрд руб. Выручка компании за тот год составила 7,97 млрд руб, чистая прибыль - 4,84 млрд руб.