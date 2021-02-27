Сб, 27.02.2021
Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
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В Хабаровске задержали самого богатого депутата России

ФОТО: Скриншот с видео YouTube

Депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова задержали во время командировки в Хабаровск, сообщает "Медуза" со ссылкой на РИА "Сахалин-Курилы". Эту информацию подтвердили источники "Ведомостей", ТАСС и РИА Новости.

По информации Sakh.com, Пашову предъявили обвинение по уголовным делам "крабового короля" Олега Кана, который перед отъездом из России якобы переписал свои активы на Пашова. Кан обвиняется в организации убийства предпринимателя и находится в международном розыске. 

Вероятно, сахалинского депутата на время оставят в СИЗО Хабаровска, а затем могут этапировать на Сахалин.

Дмитрий Пашин является владельцем ООО "Монерон" - крупного добытчика краба/ По итогам 2019 года Пашов по доходам обогнал всех российских чиновников и депутатов, сообщает Forbes. По информации издания, в 2019 году официальный доход Пашова составил 6,2 млрд руб. Выручка компании за тот год составила 7,97 млрд руб, чистая прибыль - 4,84 млрд руб.

Компания также известна тем, что в сентябре 2020 года от покупки доли в ней отказалась телеведущая Ксения Собчак. 

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