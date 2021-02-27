"Этот вирус стал спусковым крючком". Мальчик год живет без четкого диагноза и лечения

6 февраля 2020 года "скорая" увезла Эмиля в больницу в состоянии тяжелого кетоацидоза после перенесенного в декабре 2019 года вируса. В то время в Латвии не было официально подтвержденных пациентов с Covid-19.

"Мы оба тяжело перенесли вирус, который теперь мы знаем как Covid-19, - говорит Анна Меллупе, мама Эмиля. - И если мои осложнения проявлялись просто как сильная слабость, то Эмиль сразу после болезни пошел в большой спорт. Четыре раза в неделю тренировки, катание на сноуборде и лагеря".

Что сейчас заставляет думать, что это был именно SARS CoV2, ведь в то время еще никаких анализов не проводилось? На этот вопрос Анна отвечает: "Абсолютно все! Мы не чувствовали вкуса, мы не чувствовали запаха, у Эмиля была температура 39,2, он не хотел пить. Этот вирус, несомненно, стал спусковым крючком", - убеждена Анна Меллупе.

В то время Эмилю давали сильнодействующие антибиотики. Хотя в случае вируса они не рекомендуются ни при каких обстоятельствах.

Первоначальный диагноз Эмиля - аутоиммунное заболевание, диабет 1-го типа. С тех пор, как был поставлен этот диагноз, для мамы началась борьба за сына.

"В этом году мы пережили очень-очень многое. Обратились за помощью к лучшим врачам Латвии, Калифорнии, Канады, Франции. Многие откликнулись. Я обратилась в Центр биологических исследований, я сделала различные анализы крови и генов, но диагноз все еще не поставлен и мой сын все еще лечится как пациент с диабетом 1-го типа. В настоящее время диагноз уже другой - неклассифицированный, неуточненный диабет", - рассказывает Анна Меллупе.

"Все, что латвийские врачи могли сделать в рамках своей компетенции, сделано. Но это не конец истории, потому что здоровье Эмиля не улучшается", - говорит она. 5

По убеждению мамы, это "не болезнь, а состояние тела". Совсем недавно семья получила невероятно хорошие новости - благодаря инициативе врачей Детской клинической университетской больницы (BKUS) Эмиль отправится в специализированный центр в Швеции.

В семье, помимо Эмиля, еще трое детей.