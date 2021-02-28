"Там все не рады появлению Навального": оппозиционера доставили в колонию

По словам отбывающих наказание в ИК-2, прибытие новой группы осужденных, в которую входил Алексей Навальный, отличалось от того, как обычно проходит данная процедура. Если, как правило, осужденных могут ударить сразу на выходе из автозака, то на этот раз никого не били. Об этом "Медузе" рассказал участник фонда Руслан Вахапов.

Заключенные в ИК-2, по словам Вахапова, опасаются, что после прибытия Навального в колонии могут ужесточить режим. 1

"Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального - у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут "гайки закрутить", - сказал он.

Как отмечает Deutsche Welle, именно в этой колонии находился осужденный по "московскому делу" Константин Котов. В интервью "Дождю" Котов заявил, что

"в строгом режиме иногда позволено больше, чем было у нас в Покрове". 1

По его словам, несмотря на то, что это колония общего режима, администрация в ней действует жестко, полностью контролируя всех заключенных. "Например, нельзя делать ничего, что не предусмотрено распорядком дня. За попытку отстаивать свои права осужденный может получить выговор", - пишет издание со ссылкой на Котова. Осужденный в свое время получил шесть таких выговоров, и оспорить в суде их не удалось.