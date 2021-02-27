Сб, 27.02.2021
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Даниэль Павлютс
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"Очень режимная колония": СМИ сообщили, куда могли этапировать Навального

ФОТО: Reuters / Scanpix

По сообщениями СМИ, оппозиционный российский политик Алексей Навальный, будет отбывать наказание по делу косметической компании Yves Rocher в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

Первым об этом в субботу, 27 февраля, сообщило издание "Ярновости" со ссылкой на неназванного собеседника из Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Позднее эту информацию подтвердил источник агентства ТАСС. 

Что это за колония?

Как отмечает Deutsche Welle, именно в этой колонии находился осужденный по "московскому делу" Константин Котов. В интервью "Дождю" Котов заявил, что

"в строгом режиме иногда позволено больше, чем было у нас в Покрове".

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По его словам, несмотря на то, что это колония общего режима, администрация в ней действует жестко, полностью контролируя всех заключенных. "Например, нельзя делать ничего, что не предусмотрено распорядком дня. За попытку отстаивать свои права осужденный может получить выговор", - пишет издание со ссылкой на Котова. Осужденный в свое время получил шесть таких выговоров, и оспорить в суде их не удалось. 

Помимо этого в интервью "Дождю" Константин добавил, что в колонии есть методы психологического давления - например, другим осужденным запрещали разговаривать с ним. Также, по его словам, для ответов на письма ему выделяли не более часа в день, они проходили цензуру и могли задержаться на месяц. 

Адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт "Открытым медиа" прокомментировала, что это

"очень режимная колония..., в которой все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации, не имел практически свободного времени".

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В свою очередь директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов прокомментировал новость об этапировании Навального в ИК-2 в Покрове Владимирской области так: "Как мы и предполагали, Навального отправили в жесткую колонию, где даже не работает ФСИН-письмо. В любом случае, надеюсь, ему не придется сидеть весь срок. Достаточно скоро мы расскажем о наших планах по борьбе за его освобождение". 

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова со своей стороны заявила ТАСС, что "острых жалоб за последние 4-5 лет" об этой колонии к ней не поступало.

Deutsche Welle со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Яжана пишет, что представители комиссии в регионе проверят условия содержания оппозиционера, если он будет отбывать наказание в ИК-2.

  • 25 февраля стало известно, что Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина", но в какую именно колонию - не сообщалось.
  • 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу.
  • Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.
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