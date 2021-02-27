"Очень режимная колония": СМИ сообщили, куда могли этапировать Навального

Первым об этом в субботу, 27 февраля, сообщило издание "Ярновости" со ссылкой на неназванного собеседника из Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Позднее эту информацию подтвердил источник агентства ТАСС.

Что это за колония?

Как отмечает Deutsche Welle, именно в этой колонии находился осужденный по "московскому делу" Константин Котов. В интервью "Дождю" Котов заявил, что

"в строгом режиме иногда позволено больше, чем было у нас в Покрове".

По его словам, несмотря на то, что это колония общего режима, администрация в ней действует жестко, полностью контролируя всех заключенных. "Например, нельзя делать ничего, что не предусмотрено распорядком дня. За попытку отстаивать свои права осужденный может получить выговор", - пишет издание со ссылкой на Котова. Осужденный в свое время получил шесть таких выговоров, и оспорить в суде их не удалось.

Помимо этого в интервью "Дождю" Константин добавил, что в колонии есть методы психологического давления - например, другим осужденным запрещали разговаривать с ним. Также, по его словам, для ответов на письма ему выделяли не более часа в день, они проходили цензуру и могли задержаться на месяц.

Адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт "Открытым медиа" прокомментировала, что это

"очень режимная колония..., в которой все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации, не имел практически свободного времени".

В свою очередь директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов прокомментировал новость об этапировании Навального в ИК-2 в Покрове Владимирской области так: "Как мы и предполагали, Навального отправили в жесткую колонию, где даже не работает ФСИН-письмо. В любом случае, надеюсь, ему не придется сидеть весь срок. Достаточно скоро мы расскажем о наших планах по борьбе за его освобождение".

Уполномоченная по правам человека во Владимирской области Людмила Романова со своей стороны заявила ТАСС, что "острых жалоб за последние 4-5 лет" об этой колонии к ней не поступало.

Deutsche Welle со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Яжана пишет, что представители комиссии в регионе проверят условия содержания оппозиционера, если он будет отбывать наказание в ИК-2.