В аэропорту Варшавы оштрафована депутат Сейма: она пыталась ввезти часы Rolex без декларации

На прошлой неделе МИД направил Сейму необычное письмо. В нем парламент просят проинформировать, не находилась ли депутат Карина Спруде 13 февраля в командировке. Проблема в том, что на обратном пути в аэропорту Варшавы она была оштрафована за то, что провозила незадекларированные часы Rolex. Возможно, чтобы избежать уплаты штрафа, Спруде показала дипломатический паспорт.

"В самом начале хочу сказать, что я была первой, кто сообщил об этом случае, произошедшем в Варшаве. Я связалась с МИД, конечно, я связалась немного позже.

Я считаю, что были нарушены все мои права, люди, работники аэропорта, использовали свое служебное положение, манипулировали, вводили меня в заблуждение", - прокомментировала депутат происходящее журналистам передачи.

В пятницу, 12 февраля, Спруде отправилась в Швейцарию. В запланированном маршруте через Амстердам полеты были отменены из-за высокой заболеваемости в Нидерландах, поэтому поездку пришлось перепланировать через Польшу.

"Я часто использую пятницы, чтобы встречаться с людьми. Так как мы сейчас очень активно привлекаем инициативных молодых людей в нашу партию. Я использую пятницы как в Латвии - ездила в Адажи, Лимбажи, - так могу поехать и в Эстонию или Швейцарию. Так я и сделала, была возможность", - заявила депутат.

В субботу во второй половине дня Спруде прибыла из Цюриха в аэропорт Варшавы. Тогда она еще не знала, что польские таможенники получили информацию от швейцарских коллег и ее уже ждали. 107

"Прилетев в Варшаву, первое, что я сделала, это подошла к работнику аэропорта, как я думала, дала свой паспорт, свой билет, сказала, что я здесь транзитом, что мне нужно идти. Этот человек указал на зеленый коридор. Я зашла, сделала три шага, поднялась по эскалатору, и сразу меня там ждали другие работники, сказали: хоп, хоп, у вас же подлежащий декларированию товар. Я сказала - да, именно так, я знаю", - рассказала передаче Спруде.

Депутат приобрела в Швейцарии часы Rolex. Покидая страну, она использовала возможность получить уплаченный за товар налог на добавленную стоимость.

"И затем уже начались этакие манипуляции с угрозами, мне сказали, что, если я сейчас их не задекларирую, у меня начнутся проблемы, они начнут делопроизводство. Ты не можешь пересекать границу, тебе надо заплатить. Я сказала - хорошо, я заплачу, я вытащила карту. Нет, тебе надо заплатить наличными и в злотых.

Меня подвели к банкомату - снимай деньги, потом во втором я пыталась снять. В банкоматах было ограничение, после этого работники придумали, что меня надо вести куда-то за пределы аэропорта. Вы можете представить, все это происходило очень хаотично, а у меня всего час", - вспомнила произошедшее депутат.