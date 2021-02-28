Вс, 28.02.2021
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В аэропорту Варшавы оштрафована депутат Сейма: она пыталась ввезти часы Rolex без декларации

Карина Спруде ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Карина Спруде в аэропорту Варшавы была оштрафована за ввоз часов Rolex из Швейцарии без декларации. Об этом случае в Латвии никто, возможно, и не узнал бы, если бы парламентарий не показала таможенникам дипломатический паспорт, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

На прошлой неделе МИД направил Сейму необычное письмо. В нем парламент просят проинформировать, не находилась ли депутат Карина Спруде 13 февраля в командировке. Проблема в том, что на обратном пути в аэропорту Варшавы она была оштрафована за то, что провозила незадекларированные часы Rolex. Возможно, чтобы избежать уплаты штрафа, Спруде показала дипломатический паспорт.

"В самом начале хочу сказать, что я была первой, кто сообщил об этом случае, произошедшем в Варшаве. Я связалась с МИД, конечно, я связалась немного позже.

Я считаю, что были нарушены все мои права, люди, работники аэропорта, использовали свое служебное положение, манипулировали, вводили меня в заблуждение", - прокомментировала депутат происходящее журналистам передачи.

В пятницу, 12 февраля, Спруде отправилась в Швейцарию. В запланированном маршруте через Амстердам полеты были отменены из-за высокой заболеваемости в Нидерландах, поэтому поездку пришлось перепланировать через Польшу.

"Я часто использую пятницы, чтобы встречаться с людьми. Так как мы сейчас очень активно привлекаем инициативных молодых людей в нашу партию. Я использую пятницы как в Латвии - ездила в Адажи, Лимбажи, - так могу поехать и в Эстонию или Швейцарию. Так я и сделала, была возможность", - заявила депутат.

В субботу во второй половине дня Спруде прибыла из Цюриха в аэропорт Варшавы. Тогда она еще не знала, что польские таможенники получили информацию от швейцарских коллег и ее уже ждали.

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"Прилетев в Варшаву, первое, что я сделала, это подошла к работнику аэропорта, как я думала, дала свой паспорт, свой билет, сказала, что я здесь транзитом, что мне нужно идти. Этот человек указал на зеленый коридор. Я зашла, сделала три шага, поднялась по эскалатору, и сразу меня там ждали другие работники, сказали: хоп, хоп, у вас же подлежащий декларированию товар. Я сказала - да, именно так, я знаю", - рассказала передаче Спруде.

Депутат приобрела в Швейцарии часы Rolex. Покидая страну, она использовала возможность получить уплаченный за товар налог на добавленную стоимость.

"И затем уже начались этакие манипуляции с угрозами, мне сказали, что, если я сейчас их не задекларирую, у меня начнутся проблемы, они начнут делопроизводство. Ты не можешь пересекать границу, тебе надо заплатить. Я сказала - хорошо, я заплачу, я вытащила карту. Нет, тебе надо заплатить наличными и в злотых.

Меня подвели к банкомату - снимай деньги, потом во втором я пыталась снять. В банкоматах было ограничение, после этого работники придумали, что меня надо вести куда-то за пределы аэропорта. Вы можете представить, все это происходило очень хаотично, а у меня всего час", - вспомнила произошедшее депутат.

Таможенники потребовали налог 2700 евро и 1200 евро штрафа. Деньги снять не удалось. На запланированный в Вильнюс рейс она уже опоздала. Муж Спруде приехал из Латвии в Варшаву на машине, чтобы привезти деньги и доставить супругу домой.

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"И в тот момент я поняла, что мной манипулируют. Я написала работнику сообщение, меня оставили в помещении без окон, оставили только номер, если у меня появится желание сходить в туалет. Я написала: извините, у меня вообще с собой есть дипломатический паспорт, почему вы вообще меня задерживаете?

Тогда работники поняли, что я не простой смертный, из которого можно просто вытянуть наличность", - отметила депутат.

Налог и штраф Спруде заплатила, хоть с таможенниками и не согласна. Это она указала во всех подписанных документах. Она считает, что таможенники осознанно заманили путешественницу в неправильный коридор. Латвийские учреждения же больше интересует, почему депутат показала дипломатический паспорт.

Так как Спруде показала в Польше диппаспорт, МИД во всеобщем порядке обратился в президиум Сейма с просьбой проинформировать, находилась ли она в утвержденной Сеймом зарубежной командировке.

Первый пункт закона о дипломатическом паспорте гласит - дипломатический паспорт подтверждает, что предоставивший его - законный представитель Латвийской Республики за рубежом. Таким образом, любое действие, которое осуществляет за границей владелец такого паспорта, связано с действием от имени государства. Следовательно, использование дипломатического паспорта допустимо только в случае выполнения официальных задач, связанных с работой депутата Сейма.

По словам секретаря Сейма Андрея Клементьева, командировок в Сейме не было, депутаты в командировки не ездят.

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В свою очередь Спруде заявила, что она сама оплатила себе командировку и ездила встречаться с людьми. "Я буду это делать, и меня этот случай не остановит, я продолжу еще активнее, как только у меня будет возможность снова ездить к людям, которые хотят со мной встретиться, я это использую и полечу".

Право на получение дипломатического паспорта есть у всех депутатов Сейма. Однако вне зависимости от цели поездки у них нет никакого иммунитета или освобождения от налогов. Такой привилегией пользуются лишь аккредитованные дипломаты, например, работники посольств.

Карина Спруде пришла в политику в 2009 году, когда по списку "Центра согласия" ее избрали в Адажскую думу. Став должностным лицом, она задекларировала наличные накопления в размере 51 000 евро.

Два года назад Спруде стартовала на выборах в Сейм по списку KPV LV и прошла в парламент. Сейчас она партию покинула и теперь находится в правлении политической силы "Закон и порядок". В последней из доступных деклараций Спруде накоплений не указала. Судя по подсчитанному в Польше налогу, стоимость часов превышала 11 тысяч евро.

По ее словам, покупка часов была запланированной. Половину она заплатила наличными деньгами, а половину - картой мужа и своей.

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Информацию о произошедшем в Варшаве передали комиссии по мандатам и этике. Ее обязанность - с трибуны Сейма рассказать о штрафе остальным депутатам.

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