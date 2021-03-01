Трамп ушел, а санкции остались. Удастся ли России достроить "Северный поток"?

Это решение раскритиковали европейские политики и экологи. Фонд по сути является подставной организацией, которая будет заниматься не проблемами экологии, а решать задачи "Газпрома", заявлял глава парламентской фракции либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Александер Ламбсдорф.
К концу января критика в адрес российского газопровода снова усилилась в связи с арестом Алексея Навального. Отказаться от "Северного потока-2" призвали власти Франции и Европарламент. Власти Германии по-прежнему заявляли, что это экономический проект и он не будет остановлен.
К тому времени оператору оставалось уложить 120 километров труб в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Работы в датских водах были возобновлены 24 января. В Германии строительство временно заблокировали экологи, которые опротестовали разрешение властей.
Начали возникать проблемы и с финансированием проекта. Изначально схема финансирования проекта предполагала, что половину из необходимых 9,5 млрд евро выделит "Газпром", а вторую половину в виде кредитов предоставят зарубежные партнеры. В последние месяцы несколько партнеров "Газпрома" сообщили, что снизили финансирование. В целом от партнеров поступило на 600-650 млн евро кредитных средств меньше, чем предполагалось изначально, подсчитал "Коммерсант". Оператор газопровода заверил издание, что проект обеспечен финансированием в полном объеме.
Свет в конце трубы
20 января в США состоялась инаугурация президента Джо Байдена, который хочет наладить отношения с Европой. Политика администрации Трампа по отношению к "Северному потоку-2" ухудшила отношения США с Германией, и новый президент надеялся это исправить.
Администрация США готова изменить позицию по санкциям в отношении газопровода при выполнении определенных условий, написала 2 февраля Handelsblatt со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным издания, одним из таких условий могли бы стать гарантии приостановки поставок по "Северному потоку-2" в том случае, если Москва лишит Украину транзита. О таком же условии писало агентство S&P.
Впоследствии о переговорах Берлина с Белым домом по вопросу смягчения американских санкций сообщили Wall Street Journal и Financial Times.
26 февраля эти публикации прокомментировала представитель правительства Германии Ульрике Деммер. "Мы регулярно обмениваемся мнениями с нашими партнерами, в данном случае с США и другими. Часто этот диалог конфиденциален", - заявила Деммер (цитата по ТАСС).
На желание США смягчить санкции могут указывать комментарии Белого дома. Пресс-секретарь администрации президента Джен Псаки заявила 16 февраля, что санкции являются лишь одним из инструментов достижения энергетической стабильности.
Что будет с потоком?
Аналитики считают, что проект все-таки будет закончен, пусть и с опозданием.
"Впервые за все время США выражают готовность к пересмотру санкций в отношении "Северного потока-2", - отмечает "ВТБ Капитал".
"Мы в базовом сценарии полагаем, что "Северный поток-2" будет достраиваться в этом году, но сроки, вероятно, отодвинутся на конец года", - полагают аналитики Промсвязьбанка.
БКС считает, что "Северный поток-2" будет достроен в ближайшие 1-2 года.
По подсчетам "ВТБ Капитала", запуск газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год позволит "Газпрому" сэкономить на транспортных расходах около 1 млрд долларов за счет перенаправления на него газа с других маршрутов.
Fitch считает, что запуск проекта на полную мощность позволит увеличить прибыль "Газпрома" до вычета налогов, амортизации и расходов на процентные выплаты (Ebitda) на 3-4%. По итогам 2020 года компания ожидает Ebitda в размере 1,3 трлн рублей.
По прогнозу S&P Global, на достройку газопровода потребуется еще около 4-6 месяцев, и он может быть введен в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года.