Трамп ушел, а санкции остались. Удастся ли России достроить "Северный поток"?

Строительство "Северного потока-2" началось в 2016 году и с самого начала вызывало споры. "Газпром" убеждал руководство ЕС в стратегической важности проекта, эксперты высказывали сомнения в том, что Европе нужен еще один российский газопровод. Против него высказывались Польша и балтийские страны, традиционно выступающие против роста российского энергетического влияния в ЕС.

По этим же причинам строительство трубопровода критиковала администрация 45-го президента США Дональда Трампа. У американских властей, впрочем, был еще один повод - Трамп не особенно скрывал, что США хотят нарастить поставки своего сжиженного природного газа в Европу.

Также против "Северного потока-2" активно выступала Украина. Успешная реализация проекта теоретически позволяет России отказаться от транзита газа через Украину, и Киев в таком случае лишается транзитных доходов.

В последние месяцы вокруг строительства газопровода появляется множество новостей: США ужесточают санкции, а западные компании приостанавливают участие в строительстве. Русская служба Би-би-си напоминает историю конфликта.

Старт потока

Новый трубопровод, как и первый "Северный поток", прокладывают от западного берега России по Балтийскому морю к берегам Германии. Для этого нужно было получить разрешения на укладку труб в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дольше всего - более двух лет - строители получали разрешение от Дании. Местный регулятор разрешил прокладывать трубы только в октябре 2019 года. К этому времени участки в водах других стран уже были почти построены, а газопровод в целом был завершен на 83%.

В течение более двух лет, пока строители получали разрешение от Дании, существовала реальная угроза, что проект не будет реализован. После того как разрешение было выдано, президент России Владимир Путин заявил: "Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет".

Протяженность участка, который нужно построить в датских водах, составляет 147 км. "Газпром" рассчитывал завершить его за пять недель, однако строительство затянулось более чем на год.

Отсрочка на год

Через месяц после долгожданного прорыва в Дании "Газпром" столкнулся с новой напастью - 10 декабря 2019 года американские сенаторы анонсировали санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

21 декабря Трамп подписал законопроект, в котором были прописаны эти санкции. В документе говорилось, что ограничительные меры могут быть введены против компаний, задействованных в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний.

В тот же день швейцарская компания Allseas, которая занималась прокладкой труб "Северного потока-2", приостановила свое участие в проекте.

Российские аналитики отмечали тогда, что американские санкции вряд ли полностью остановят почти законченный проект, но сроки его завершения могут значительно увеличиться.