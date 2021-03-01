Полицейского из Санкт-Петербурга обвиняют в продаже данных о перелетах возможных отравителей Навального

По данным газеты, полицейский в начале сентября 2020 года воспользовался служебной базой данных "Розыск-Магистраль" в поисках информации о рейсах из Томска в московский аэропорт Домодедово 20 и 21 августа, затем выбрал рейс, которым летел Навальный и получил "персональные данные", после чего передал их некоему лицу.

Дело в отношении майора курирует ФСБ, ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее РБК сообщало, что аналогичное дело также расследуется в отношении старшего лейтенанта полиции из Самары Кирилла Чупрова.

"Коммерсант" связал расследование петербургского дела об утечке данных рейса с задержанием в минувшие выходные журналистки Baza Мяйле Мачюлите. Ее семь часов допрашивали без адвоката в качестве свидетеля по неназванному уголовному делу. Перед этим она встретилась со знакомым сотрудником полиции, который обещал передать ей важную информацию. "Фонтанка" пишет, что Мачюлите якобы могла заказать петербургским полицейским «пробив» данных пассажиров рейса Навального.

Главный редактор Baza Никита Могутин не подтвердил и не опроверг "Коммерсанту", что его сотрудницу допрашивали об утечках из "Магистрали".