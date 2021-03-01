Маарду - город, который завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло?

С конца января эстонский город Маарду находится в состоянии бедствия из-за коронавируса: количество зараженные резко увеличилось почти в пять раз, из-за чего город завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло и что делать дальше? Рассказывает Rus.Postimees.
В конце прошлой недели Postimees отправился на место, чтобы выяснить ситуацию, и услышал печальную констатацию как некоторых местных жителей и местных семейных врачей, так и мэра города: люди не понимают серьезность ситуации.
Например, молодой отец Евгений, который в пятницу вечером встретился журналистам гуляющим с ребенком, признал, что он не носит маску, потому что не верит, что коронавирус вообще существует: "Вы же сами понимаете, какое время года сейчас. Сезон гриппа! Поэтому нормально, что люди болеют".
Все эти разговоры о коронавирусе, по словам молодого мужчины, серьезно преувеличены. Евгений считает, что коронавирус не хуже, чем грипп, и свое мнение он основывает на заслуживающих доверие источниках, которые он поддерживает. Говорить об источниках конкретнее он не захотел.
70-летняя жительницы Маарду Татьяна говорит, что многие жители ее города работают и учатся в Таллинне. Оттуда вирус и пришел: "Особенно молодежь не носит в автобусах маски. Поэтому они и заболевают. Приходят домой и разносят дальше".
Сравнивают с обычным сезоном гриппа
12-летняя школьница Карина призналась, что она иногда надевает маску, а иногда, когда забывает ее дома, нет.
А пенсионерка Любовь считает, что ношение масок ситуацию улучшило: "Когда на этой неделе ехала в автобусе, то почти все были в масках. Потому что нас же предупреждали".
Вышедшие из магазина Андрей (в маске) и Виктория неожиданно сравнивают нынешнюю ситуацию с ростом количества заболевших в обычный сезон гриппа. "Все, как всегда", - отметила женщина. Но существование коронавируса она не отрицает: "Люди болели раньше, болеют сейчас и будут болеть. Да, сейчас в этом виноват коронавирус".
"Может это потому, что жители Маарду ездят на работу в Таллинн. Я работаю на одном заводе, мой сосед на другом предприятии. На своем заводе контактирую с двумя десятками коллег, а сосед с десятками людей на другом заводе...", - объясняет Андрей резкий рост зараженных.
К концу беседы неожиданно выясняется, что в тот же день пара ходила сдавать анализы. Результатов еще не знают, но спокойно ходят по улице: "Мы же ходили в магазин в масках! Кто мне еще принесет продукты?" Андрей с грустью признал, что не представляет, что будет делать в своей 30-метровой квартире в карантине, если тест окажется положительным.
В Маарду вакцинация пожилых людей и людей, входящих в группы риска, отложена, поскольку весь персонал центра семейных врачей заболел коронавирусом. "Мы все находились в близком контакте в врачом, который заболел. Теперь один из наших находится в реанимации, заболели и многие работники Калавереской больницы. Когда они поправятся, что будет дальше, я не знаю", - объяснила Postimees маардуский семейный врач Лилия Боднарь. Департамент здоровья попросил вакцинировать учителей, но, по словам Бондарь, сейчас это физически невозможно: «Нагрузка очень большая. Люди жалуются, что не могут дозвониться. У нас по 150 звонков каждый день».
По ее оценке, жители Маарду очень плохо информированы о кризисной ситуации и о том, как вести себя в конкретной ситуации: "Например, они не знают, что нельзя приходить к врачу на прием, будучи коронапозитивным. Они считают, что если чувствуют себя плохо, то могут просто прийти на прием без предварительного звонка. Другие, которые должны находиться в изоляции, хотят обязательно сейчас и сразу пройти обследование".
На вопрос, почему количество зараженных в Маарду так сильно увеличилось за последние месяцы, врач отвечает, не задумываясь: "Во-первых, люди, которые должны сидеть в карантине, гуляют где хотят и как хотят. Те, кто болеет в легкой форме — я это видела много раз — ходят в магазины и аптеки. Некоторые горожане по-прежнему не носят маски, не соблюдают дистанцию и так далее. Один коронапозитивный отец отвел ребенка в детский сад, потому что тот мешал ему дома. В итоге можно сказать, что причиной является общая недисциплинированность горожан".
С ней вынужден согласиться и мэр Маадру Владимир Архипов.
"К сожалению, у нас есть люди, которые не понимают серьезность ситуации", - сказал он. В подтверждение своих слов он привел примеры того, что видел в продуктовых магазинах: "Когда идем с проверкой, то маски надевают, в остальное время… Их нет даже у части продавцов, не говоря уже о клиентах. Некоторые носят их на шее".
А депутат Маардуского городского собрания Николай Дегятренко говорит, что оппозиция еще пару месяцев назад предупреждала мэра, что количество зараженных может резко увеличиться: «Вместо того, чтобы реально оценить угрозу и быстро предпринять особые меры для обуздания распространения вируса, мэр и его пресс-секретари начали манипулировать статистикой. Они хотели доказать, что по количеству заболевших нет поводы для паники. Теперь властям Маарду пришлось признать тот факт, что заражаемость в городе в четыре раза выше, чем в среднем по Эстонии».
Но что делать, чтобы взять ситуацию под контроль?
Семейный врач Лидия Бондарь неоднократно обращалась в Департамент здоровья и Департамент полиции и погранохраны: "Я обращалась в полицию, где сказали, что это — проблема Департамента здоровья. Сообщила в департамент, там сказали, что это — дело полиции. Я считаю, что нужно начать штрафовать людей. Один раз заплатишь пару тысяч евро, тогда начнешь думать, стоит ли бродить по городу больным".
Конкретного плана сейчас нет
Мэр Маарду Владимир Архипов считает, что без поддержки государства самоуправление не справится: "Самоуправления, к сожалению, в своей деятельности ограничены. Да, на этой неделе дети в школу не ходят. Квартирные товарищества получают от города дезинфицирующие средства, дезинфицируются автобусные остановки и детские площадки, а добровольцы бесплатно раздают маски".
Но, он считает, необходимо, чтобы государство уделило Маарду больше внимания: "Нам в срочном порядке нужен пункт тестирования и дополнительные патрули полиции". Введение еще более жестких ограничений он необходимым не считает.
Сегодня пройдет заседание региональной Северо-Эстонской кризисной комиссии, на которой обсудят кризисную ситуацию в Маарду.