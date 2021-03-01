Маарду - город, который завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло?

В конце прошлой недели Postimees отправился на место, чтобы выяснить ситуацию, и услышал печальную констатацию как некоторых местных жителей и местных семейных врачей, так и мэра города: люди не понимают серьезность ситуации.

Например, молодой отец Евгений, который в пятницу вечером встретился журналистам гуляющим с ребенком, признал, что он не носит маску, потому что не верит, что коронавирус вообще существует: "Вы же сами понимаете, какое время года сейчас. Сезон гриппа! Поэтому нормально, что люди болеют".

Евгений вакцинироваться не хочет, потому что считает коронавирус чем-то аналогичным гриппу. ФОТО: Kaader videost

Все эти разговоры о коронавирусе, по словам молодого мужчины, серьезно преувеличены. Евгений считает, что коронавирус не хуже, чем грипп, и свое мнение он основывает на заслуживающих доверие источниках, которые он поддерживает. Говорить об источниках конкретнее он не захотел.

70-летняя жительницы Маарду Татьяна говорит, что многие жители ее города работают и учатся в Таллинне. Оттуда вирус и пришел: "Особенно молодежь не носит в автобусах маски. Поэтому они и заболевают. Приходят домой и разносят дальше".

Сравнивают с обычным сезоном гриппа

12-летняя школьница Карина призналась, что она иногда надевает маску, а иногда, когда забывает ее дома, нет.

А пенсионерка Любовь считает, что ношение масок ситуацию улучшило: "Когда на этой неделе ехала в автобусе, то почти все были в масках. Потому что нас же предупреждали".

Вышедшие из магазина Андрей (в маске) и Виктория неожиданно сравнивают нынешнюю ситуацию с ростом количества заболевших в обычный сезон гриппа. "Все, как всегда", - отметила женщина. Но существование коронавируса она не отрицает: "Люди болели раньше, болеют сейчас и будут болеть. Да, сейчас в этом виноват коронавирус".

"Может это потому, что жители Маарду ездят на работу в Таллинн. Я работаю на одном заводе, мой сосед на другом предприятии. На своем заводе контактирую с двумя десятками коллег, а сосед с десятками людей на другом заводе...", - объясняет Андрей резкий рост зараженных.

К концу беседы неожиданно выясняется, что в тот же день пара ходила сдавать анализы. Результатов еще не знают, но спокойно ходят по улице: "Мы же ходили в магазин в масках! Кто мне еще принесет продукты?" Андрей с грустью признал, что не представляет, что будет делать в своей 30-метровой квартире в карантине, если тест окажется положительным.