СГД пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась мошенничеством с НДС

Подозреваемыми признаны четыре человека.

"Клиенты" схемы указывали в бухгалтерских отчетах и включали в декларации НДС фактически не проведенные сделки с фиктивными предприятиями.

Возможные убытки госбюджета в результате деятельности участвующих в преступной схеме предприятий в период с 1 июня 2019 года по настоящее время составляют не менее 300 тыс. евро. Общая сумма сделок без НДС превышает 1 млн евро.

В рамках уголовного дела сотрудники управления налогово-таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге, Гаркалне, Марупе и Лимбажи, в том числе 15 обысков в жилых домах, офисах, складах и автомобилях.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты имеющие отношение к уголовному делу доказательства, в том числе незарегистрированный газовый пистолет, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных и бухгалтерские документы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

В связи с деятельностью организованной преступной группировки возбуждено уголовное дело по признакам уголовных преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 218 и ч. 3 ст. 195 Уголовного закона.