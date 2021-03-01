"Форма пытки, ломка психики": на канале Навального вышел ролик об условиях в колонии, где он сидит

Помимо прочего, в нем сказано: "Особенность ИК-2 - полная социальная изоляция. Заключенным запрещается разговаривать с друг другом. Ты находишься в комнате с 60 другими людьми, но обменяться даже парой слов нельзя. И так месяцами. Это форма пытки, ломка психики".

В ролике также сказано, что ИК-2, в котором сейчас находится Навальный - "режимный объект", в котором правят не заключенные, а администрация. Узников же используют как рабов. Помимо этого, в видео рассказали о физических пытках и издевательствах в этой колонии, а также о том, с чего начинается жизнь заключенного в этом исправительном учреждении.

Напомним, 20 февраля, Мосгорсуд оставил в силе решение о замене российскому политику Алексею Навальному условного срока по делу Yves Rocher на реальный, но сократил его на полтора месяца. Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля - начале августа 2023 года. После решения суда Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в СИЗО "Матросская тишина", этапировали в колонию.