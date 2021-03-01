Возможностью самоизоляции в гостиницах за два месяца воспользовались 225 человек

Услуги самоизоляции сейчас предоставляют 29 гостиниц, примерно половина из них находятся в Риге. Однако этой возможностью пользуется относительно маленькое количество людей.
Поддержку в виде оплаты большей части расходов на номер в гостинице для самоизоляции государство оказывает больным Covid-19 с легкими симптомами или бессимптомным больным, больным Covid-19, которые были выписаны из больниц после стационарного лечения и у которых нет возможности оставаться в изоляции в своем домохозяйстве, контактным лицам тех, у кого подтвержден Covid-19, а также вернувшимся в Латвию из других стран.
80% расходов на проживание в гостинице, но не более 35 евро в сутки, покрывает государство, 20% - сам человек. Больные Covid-19 и контактные лица больных проводят в гостинице 14 дней, в отдельных случаях срок может быть продлен еще на 14 дней. Питание во время самоизоляции государство оплачивает только тем, кто возвращается в Латвию репатриационными рейсами.