Возможностью самоизоляции в гостиницах за два месяца воспользовались 225 человек

Услуги самоизоляции сейчас предоставляют 29 гостиниц, примерно половина из них находятся в Риге. Однако этой возможностью пользуется относительно маленькое количество людей.

Поддержку в виде оплаты большей части расходов на номер в гостинице для самоизоляции государство оказывает больным Covid-19 с легкими симптомами или бессимптомным больным, больным Covid-19, которые были выписаны из больниц после стационарного лечения и у которых нет возможности оставаться в изоляции в своем домохозяйстве, контактным лицам тех, у кого подтвержден Covid-19, а также вернувшимся в Латвию из других стран.