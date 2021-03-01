ВИДЕО ⟩ Мощный поток льда вырвал со стоянки и унес с собой паром через Гаую

Инцидент произошел в 17:58. Парому, после снесения потоком льда, удалось успешно "встать на якорь", и сегодня он уже доставлен в безопасное место. Штейн сказал, что, визуально оценив паром, тот не был сильно поврежден, но будет подвергнут техническому осмотру, чтобы установить ущерб, нанесенный льдом. Понятно, что придется отремонтировать тросовый механизм, признал Штейн.

Глава самоуправления сообщил, что паром на Лигатне последние восемь или девять лет курсирует круглый год. Подобная авария произошла с ним во время весеннего наводнения 1994 года и в начале 1980-х годов.

Лигатненский паром принадлежит Департаменту охраны природы, но его содержание и управление находятся в ведении Паргауйского и Лигатненского самоуправлений. Ежегодно два муниципалитета вместе инвестируют около 10 000 евро в обеспечение его работы, сообщил Штайн.

Лигатненский паром возобновит работу, как только будет устранена техническая неисправность.

Согласно информации на сайте самоуправления, паром через Гаую в Лигатне - единственный паром такого типа в странах Балтии. Паром состоит из двух лодок, скрепленных между собой бортовой палубой. Трос, натянутый через реку, не позволяет унести паром вниз по течению, а перемещается от берега к берегу силой течения.