Милонов попросил проверить, есть ли у Юлии Навальной второе гражданство

"Высокая интенсивность посещения ФРГ в последние месяцы обозначенной персоной и появление подобных сведений о двойном гражданстве в совокупности дает повод для неоднозначных размышлений и подозрений", - цитирует РИА "Новости" текст депутатского запроса.

Напомним, в конце февраля Артемий Лебедев сообщил в своем Telegram-канале о наличии у Юлии Навальной гражданства Германии и в качестве доказательства опубликовал фотографию ее предполагаемого удостоверения личности. "Оказывается, у Юлии Навальной немецкое гражданство. Фантастиш! С таким багажом в первые леди обычно не пускают. Значит, и не собирались. Документ выдан в 2019 году", - написал Лебедев и призвал издание "Медуза" прокомментировать эти сведения.

В ответ "Медуза" указала, что этот фейк легко разоблачить с помощью поиска картинок в Google: использованная на "документе" фотография на самом деле была сделана для издания "Афиша".