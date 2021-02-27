Лебедев нашел у Юлии Навальной гражданство Германии. После сообщил, что ошибся, но было уже поздно!
Российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале пост, якобы разоблачающий Юлию Навальную. Об этом пишет "Медуза".
Российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале пост, якобы разоблачающий Юлию Навальную. Об этом пишет "Медуза".
Лебедев опубликовал фотографию документа, якобы подтверждающего наличие у жены Алексея Навального гражданства Германии. Этот документ, судя по картинке, выдан в 2019 году.
Дизайнер потребовал, чтобы портал "Медуза" прокомментировал этот документ.
"О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани", - написал он.
Позже выяснилась, что этот снимок - фейк. Артемий этот факт подтвердил. Легко можно найти в Google, что фотографию Юлии Навальной, помещенную на этом "документе", на самом деле сделали для издания "Афиша".
"Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то", - написал Лебедев.
Но было уже поздно. Пользователи Twitter стали подшучивать над этой ситуацией.
разоблачаем лебедева одним кликом))— голубева (@greenlightoff) February 26, 2021
(поиск показывает, что фотку взяли из интернетика, а именно из журнала афиша) pic.twitter.com/Dulp4qp16G
UPD: Фото оказалось фейком. На Дваче выложили настоящие документы Артемия: pic.twitter.com/QLXdijp4JN— Данила Поперечный (@Spoontamer) February 26, 2021
Медуза, прокомментируй! pic.twitter.com/fhLUVyoWw9— Волчара с Уолл-стрит (@WolfcharaWS) February 26, 2021
Оказывается, Артемий Лебедев воевал в Вермахте pic.twitter.com/u004UdmOUX— Валера в тумане (@valerypopoff) February 26, 2021
Издание "Медуза" отмечает, что некоторые порталы все-таки выпустили новость о "немецком гражданстве" Юлии Навальной.