Сб, 27.02.2021
Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
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Лебедев нашел у Юлии Навальной гражданство Германии. После сообщил, что ошибся, но было уже поздно!

Артемий Лебедев ФОТО: скриншот видео

Российский дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале пост, якобы разоблачающий Юлию Навальную. Об этом пишет "Медуза". 

Лебедев опубликовал фотографию документа, якобы подтверждающего наличие у жены Алексея Навального гражданства Германии. Этот документ, судя по картинке, выдан в 2019 году.

Дизайнер потребовал, чтобы портал "Медуза" прокомментировал этот документ.

"О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы  слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани", - написал он. 

Позже выяснилась, что этот снимок - фейк. Артемий этот факт подтвердил. Легко можно найти в Google, что фотографию Юлии Навальной, помещенную на этом "документе", на самом деле сделали для издания "Афиша".

"Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то", - написал Лебедев. 

Но было уже поздно. Пользователи Twitter стали подшучивать над этой ситуацией. 

Издание "Медуза" отмечает, что некоторые порталы все-таки выпустили новость о "немецком гражданстве" Юлии Навальной.

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