Лебедев нашел у Юлии Навальной гражданство Германии. После сообщил, что ошибся, но было уже поздно!

Лебедев опубликовал фотографию документа, якобы подтверждающего наличие у жены Алексея Навального гражданства Германии. Этот документ, судя по картинке, выдан в 2019 году.

Дизайнер потребовал, чтобы портал "Медуза" прокомментировал этот документ.

"О чем это говорит мне? О том, что нашему главному фельетонисту, как любому политику или священнику, как любому двуличному лицемеру, не чужды земные заботы слава, деньги, обеспеченная старость в тихой гавани", - написал он.

Позже выяснилась, что этот снимок - фейк. Артемий этот факт подтвердил. Легко можно найти в Google, что фотографию Юлии Навальной, помещенную на этом "документе", на самом деле сделали для издания "Афиша".

"Ну обосрался и обосрался, чего бубнить-то", - написал Лебедев.

Но было уже поздно. Пользователи Twitter стали подшучивать над этой ситуацией.

разоблачаем лебедева одним кликом))



(поиск показывает, что фотку взяли из интернетика, а именно из журнала афиша) pic.twitter.com/Dulp4qp16G — голубева (@greenlightoff) February 26, 2021

UPD: Фото оказалось фейком. На Дваче выложили настоящие документы Артемия: pic.twitter.com/QLXdijp4JN — Данила Поперечный (@Spoontamer) February 26, 2021

Оказывается, Артемий Лебедев воевал в Вермахте pic.twitter.com/u004UdmOUX — Валера в тумане (@valerypopoff) February 26, 2021