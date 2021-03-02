Горбачеву исполнилось 90 лет. Он встретил юбилей в больнице

Пресс-представитель Горбачева рассказал, что поздравления были получены со всех концов света, в том числе от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Конечно, Горбачева поздравил и президент России Владимир Путин.

"На время пандемии он находится на карантине в больнице", - рассказал пресс-представитель фонда Горбачева Владимир Поляков.

"Он устал от этого, как и все мы", - добавил Поляков.

Горбачев свой день рождения отметит вместе с семьей и друзьями, с которыми свяжется по интернету, возможно, посредничеством видеозвонка, отметил Поляков.

Путин в своем поздравлении указал, что Горбачев - выдающийся политик, который помог изменить мир и историю России.

Он похвалил энергию и творческий потенциал Горбачева, указав, что бывший лидер СССР продолжил работу над различными гуманитарными и другими проектами.

У Горбачева и Путина образовались довольно сложные отношения. Горбачев варьирует между умеренной критикой и прославлением Путина, усматривая в нем возможность для стабильного развития России.

В частности, Путин подорвал большую часть усилий Горбачева по обеспечению свободы собраний и слова в России.

Путин в свою очередь высказывался, что развал Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой столетия.

Поляков отметил, что Горбачев продолжает работать и в карантине.