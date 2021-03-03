Красный как рак: стоит ли волноваться из-за красных щек?

2. Прыщи или акне - это самая распространенная проблема кожи, особенно если речь идет о молодой, не созревшей коже. Причиной их появления являются закупоренные поры. Загрязнения создают идеальную среду для бактерий, которые быстро размножаются и вызывают воспалительные процессы.

Возможные решения

Не трогать лицо, не выдавливать прыщики, иначе могут образоваться шрамы.

Желательно мыть лицо теплой водой и щадящим, подходящим для конкретной кожи мылом, пенкой или гелем, очищать кожу мягкими движениями, без трения.

Лучше избегать абразивных средств для ухода за лицом, а также содержащих спирт тоников: они могут усилить раздражение и без того чувствительной, воспаленной кожи.

Пока кожа воспалена и очень чувствительна, рекомендуется не пользоваться скрабами, – лучше применять очищающие маски.

Для повседневного ухода желательно выбирать соответствующие типу кожи (жирная, сухая, чувствительная или комбинированная) кремы или гели.

Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей и пользоваться солнцезащитным кремом, но не маслянистым, чтобы не забивались поры.

Самолечение с использованием абразивных скрабов, средств со спиртом или кислотой в составе может только усугубить ситуацию и увеличить срок выздоровления кожи. В случае серьезных проблем с кожей лица обязательно нужно консультироваться со специалистами сферы здравоохранения.

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3. Приливы. Примерно 80% женщин во время менопаузы ощущают так называемые приливы, которые длятся от одной до пяти минут. В это время лицо может стать розовым или красным, кроме того, приливы сопровождаются такими симптомами как внезапное чувство тепла в области лица и в теле, ускоренный сердечный ритм, потоотделение и др. Только врач может определить, вызвано ли покраснение уменьшением уровня гормона эстрогена, или же проблема связана с работой нервной системы.

Возможные решения

Избегать воздействия горячего воздуха (в бане, душе и т. п.).

Отказ от вредных привычек – курения и употребления алкоголя.

Уменьшение потребления кофе (т. е. кофеина) и шоколада.

Здоровое и сбалансированное питание, минимум острых продуктов.

Регулярные активные прогулки, движение или спортивные занятия как минимум 30 минут в день.

Массаж тела и лица.

Натуральные препараты, которые уменьшают интенсивность обусловленных менопаузой симптомов.

По индикации врача может применяться гормональная терапия с приемом эстрогена или эстрогена и прогестерона. В некоторых случаях для лечения используют и антидепрессанты, однако конкретное решение подскажет семейный врач или гинеколог.

4. Реакция на алкоголь. Алкоголь является одним из веществ, рефлекторно расширяющих сосуды, к том числе расположенные на коже лица. Если алкоголь употребляется в больших количествах и часто, это ухудшает эластичность сосудов, они остаются расширенными и становятся заметны на коже лица. Кожа становится красной, припухшей, и особенно остро это ощущают обладатели чувствительной и светлой кожи.

Помимо красноты щек могут наблюдаться и такие симптомы как тошнота, рвота, учащенное дыхание, ускоренный сердечный ритм или низкое давление. Это состояние называют непереносимостью алкоголя, и оно свидетельствует об отравлении организма.

Возможное решение

Уменьшение употребления алкоголя

5. Реакция на лекарства. Для некоторых медикаментов, например, применяемых для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, характерен такой побочный эффект как покраснение щек, а также покраснение кожи шеи и даже всей верхней части тела. В других случаях красноту провоцирует гистамин – вещество, которое иммунная система выделяет в ответ на лекарства (то есть возникает аллергическая реакция). Другими типичными симптомами могут быть сыпь, зуд, крапивница, затрудненное дыхание или головокружение.

Возможное решение

Если покраснение мешает или наблюдаются и другие симптомы, следует поговорить со специалистом сферы здравоохранения, который определит, есть ли альтернатива выписанному лекарству и можно ли его заменить.