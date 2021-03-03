Красный как рак: стоит ли волноваться из-за красных щек?

Румяные щеки обычно ассоциируются со здоровьем и жизнерадостностью, однако кожа выраженного красного цвета может вызывать чувство дискомфорта и, возможно, также указывать на какую-то проблему со здоровьем. Сертифицированный фармацевт аптечной сети Иванда Крастиня рассказывает о пяти самых распространенных причинах покраснения щек и предлагает решения для того, чтобы оно не доставляло забот.
Покрытые румянцем щеки – это несколько романтизированное явление, которые часто связывают с застенчивостью и тяжело дающимся проявлением чувств, однако в реальной жизни красные щеки могут доставить множество беспокойств. "Румянец может появиться на щеках после долгой зимней прогулки, когда тело пытается согреть холодный воздух и сосуды расширяются, чтобы кровь быстрее приливала к лицу. Многие краснеют в ситуациях, вызывающих чувство стыда или волнение. Подобные случаи, в принципе, не должны вызывать тревоги, ведь кожа приобретает свой обычный оттенок, как только человек оказывается в среде с комнатной температурой или возвращается в свое нормальное психоэмоциональное состояние», - рассказывает И. Крастиня. "Однако длительная краснота не является нормой. Это сигнал к тому, чтобы обратиться к семейному врачу или дерматологу", - отмечает фармацевт.
Сертифицированный фармацевт называет пять самых распространенных причин красноты щек и подчеркивает, что обычно врачи успешно справляются с этой проблемой, подобрав для пациента индивидуальную терапию или метод лечения.
1. Розацеа. Обычно диагноз ставит врач, который рекомендует соответствующую терапию и курс лечения. Розацеа может проявляться в легкой форме, но может также протекать очень тяжело, поэтому обязательно следует проконсультироваться с дерматологом или семейным врачом. Сначала появляются незначительные симптомы, легкое покраснение.
Затем, если болезнь прогрессирует, краснота щек и носа может стать постоянной, кожа может уплотниться, стать неравномерной и грубой, с красными узелками или капиллярной сеткой.
При розацеа сосуды расширяются, так что к лицу приливает больше крови. На первых порах капилляры способны возвращаться в свое первоначальное состояние, но на более поздних стадиях они остаются расширенными и больше не сужаются, так что можно рассмотреть нити сосудов, заметны отекшие, красные веки или нос, а также сыпь, напоминающая акне. Причины розацеа точно не известны, но некоторые факторы могут повлиять на развитие болезни.
Важную роль играет наследственность, чувствительность кожи к перепадам температуры (зимой – холодный воздух, ветер, летом - жара).
Кроме того, на состояние сосудов неблагоприятно влияют УФ-излучение, посещение бани и горячие ванны, острые, пикантные или маринованные блюда, горячая еда и напитки. Алкоголь также способствует расширению капиллярных стенок. Различные заболевания (повышенное давление, хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта) также способствуют развитию розацеа.
Возможные решения
В повседневной жизни рекомендуется очищать кожу лица щадящим средством, смывать его слегка теплой водой и осторожно вытирать лицо чистым, мягким полотенцем. Подходящие средства посоветует дерматолог или сертифицированный косметолог.
Желательно не пользоваться механическими и химическими скрабами.
Для ухода за кожей рекомендуется косметика, содержащая увлажняющие компоненты, витамины К или С, укрепляющие капилляры. Лучше всего использовать косметические средства, предназначенные для кожи с розацеа.
Стараться избегать воздействия горячего воздуха, употребления алкоголя или чрезмерно острых блюд.
Прежде чем выйти на солнце, желательно наносить солнцезащитное средство с защитой SPF 30 (на более поздних стадиях –SPF 50+), носить шляпу с широкими полями, а также по возможности находиться в тени.
В холодное время года перед выходом на улицу кожу рекомендуется смазывать специальными зимними или питательными кремами.
Чтобы скрыть покраснение или заметные сосуды, можно использовать консилер зеленого цвета или специальную пудру с зеленым пигментом, который маскирует красноту кожи.
В отдельных случаях врач может порекомендовать мази или другие медикаменты, тогда как устойчивого эффекта можно достичь при помощи лазерной терапии.
2. Прыщи или акне - это самая распространенная проблема кожи, особенно если речь идет о молодой, не созревшей коже. Причиной их появления являются закупоренные поры. Загрязнения создают идеальную среду для бактерий, которые быстро размножаются и вызывают воспалительные процессы.
Возможные решения
Не трогать лицо, не выдавливать прыщики, иначе могут образоваться шрамы.
Желательно мыть лицо теплой водой и щадящим, подходящим для конкретной кожи мылом, пенкой или гелем, очищать кожу мягкими движениями, без трения.
Лучше избегать абразивных средств для ухода за лицом, а также содержащих спирт тоников: они могут усилить раздражение и без того чувствительной, воспаленной кожи.
Пока кожа воспалена и очень чувствительна, рекомендуется не пользоваться скрабами, – лучше применять очищающие маски.
Для повседневного ухода желательно выбирать соответствующие типу кожи (жирная, сухая, чувствительная или комбинированная) кремы или гели.
Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей и пользоваться солнцезащитным кремом, но не маслянистым, чтобы не забивались поры.
Самолечение с использованием абразивных скрабов, средств со спиртом или кислотой в составе может только усугубить ситуацию и увеличить срок выздоровления кожи. В случае серьезных проблем с кожей лица обязательно нужно консультироваться со специалистами сферы здравоохранения.
3. Приливы. Примерно 80% женщин во время менопаузы ощущают так называемые приливы, которые длятся от одной до пяти минут. В это время лицо может стать розовым или красным, кроме того, приливы сопровождаются такими симптомами как внезапное чувство тепла в области лица и в теле, ускоренный сердечный ритм, потоотделение и др. Только врач может определить, вызвано ли покраснение уменьшением уровня гормона эстрогена, или же проблема связана с работой нервной системы.
Возможные решения
Избегать воздействия горячего воздуха (в бане, душе и т. п.).
Отказ от вредных привычек – курения и употребления алкоголя.
Уменьшение потребления кофе (т. е. кофеина) и шоколада.
Здоровое и сбалансированное питание, минимум острых продуктов.
Регулярные активные прогулки, движение или спортивные занятия как минимум 30 минут в день.
Массаж тела и лица.
Натуральные препараты, которые уменьшают интенсивность обусловленных менопаузой симптомов.
По индикации врача может применяться гормональная терапия с приемом эстрогена или эстрогена и прогестерона. В некоторых случаях для лечения используют и антидепрессанты, однако конкретное решение подскажет семейный врач или гинеколог.
4. Реакция на алкоголь. Алкоголь является одним из веществ, рефлекторно расширяющих сосуды, к том числе расположенные на коже лица. Если алкоголь употребляется в больших количествах и часто, это ухудшает эластичность сосудов, они остаются расширенными и становятся заметны на коже лица. Кожа становится красной, припухшей, и особенно остро это ощущают обладатели чувствительной и светлой кожи.
Помимо красноты щек могут наблюдаться и такие симптомы как тошнота, рвота, учащенное дыхание, ускоренный сердечный ритм или низкое давление. Это состояние называют непереносимостью алкоголя, и оно свидетельствует об отравлении организма.
Возможное решение
Уменьшение употребления алкоголя
5. Реакция на лекарства. Для некоторых медикаментов, например, применяемых для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, характерен такой побочный эффект как покраснение щек, а также покраснение кожи шеи и даже всей верхней части тела. В других случаях красноту провоцирует гистамин – вещество, которое иммунная система выделяет в ответ на лекарства (то есть возникает аллергическая реакция). Другими типичными симптомами могут быть сыпь, зуд, крапивница, затрудненное дыхание или головокружение.
Возможное решение
Если покраснение мешает или наблюдаются и другие симптомы, следует поговорить со специалистом сферы здравоохранения, который определит, есть ли альтернатива выписанному лекарству и можно ли его заменить.
Красные щеки могут показаться чисто эстетической проблемой, однако на самом деле это может быть знаком к тому, что лицо и тело нуждаются в дополнительном уходе. Следует подчеркнуть, что каждый случай индивидуален и то, что подходит одному, не подойдет другому. В любом случае следует обратиться за консультацией к семейному врачу, который оценит общее состояние здоровья и посоветует наиболее подходящее решение.