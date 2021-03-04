Чт, 4.03.2021
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Дело о снежных крабах: латвийская компания требует от Норвегии 388 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Mary Anne Love, Shutterstock.

В так называемом деле о снежных крабах рыбоводческое предприятие SIA North Star LTD потребовало от Норвегии 388 миллионов евро для покрытия убытков, свидетельствует информация, опубликованная Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes).

Владелец North Star LTD Петерис Пилдегович агентству LETA подтвердил, что сумма убытков в настоящее время оценивается в 388 миллионов евро и состоит как из потерянных инвестиций, так и из незаработанной прибыли за определенный период времени. "Потери значительны и велики", - добавил Пилдегович. Он указал, что разбирательство еще не завершено, поэтому невозможно комментировать его ход или запрашиваемую сумму.

Владелец North Star LTD также напомнил, что судебный процесс касается только возмещения ущерба и не касается возобновления рыбной ловли.

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В августе 2020 года в Международном центре урегулирования инвестиционных споров в Вашингтоне была создана судебная коллегия для рассмотрения так называемого дела о снежных крабах.

Председателем Суда является Кристофер Гринвуд, гражданин Соединенного Королевства. Интересы заявителей представляет Ив Фортье, гражданин Канады, а ответчиков - Дональд МакРей, гражданин Канады и Новой Зеландии.

Напомним, что жалобу на Норвегию в арбитраж подал Пилдегович и его компания North Star LTD, судно которой было арестовано Норвегией во время ловли рыбы в водах недалеко от Шпицбергена.

Заявитель утверждает, что Норвегия нарушила латвийско-норвежское соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций.

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Также сообщалось, что в начале января 2017 года норвежские власти арестовали рыболовное судно Senator, принадлежащее латвийской компании North Star LTD, которое ловило снежных крабов в водах Шпицбергена (Шпицберген) в соответствии с ранее заключенными договорами.

Норвегия пожаловалась на нарушение правил рыболовства, которое латвийский судовладелец не признал, заявив, что промысел снежных крабов в водах Свальбарда проводился в соответствии с международным соглашением, заключенным в Париже в 1920 году, принятым в соответствии с регулированием Европейского союза ( ЕС).

После инцидента Министерство иностранных дел Латвии направило ноту в посольство Норвегии с просьбой освободить судно, а также не препятствовать рыболовству в соответствии с международным соглашением. Между тем посол Норвегии в Латвии Стейнар Эгил Хаген подчеркнул, что у Норвегии есть возможность лицензировать лов снежных крабов на своем континентальном шельфе, поскольку ЕС и Латвия не могут выдавать такие лицензии без ведома Норвегии.

В 2019 году Верховный суд Норвегии вынес решение против Пилдеговича и North Star LTD.

В свою очередь, в феврале прошлого года газета Latvijas Avīze сообщила, что Генеральный суд ЕС отклонил иск Латвии о защите прав на рыболовство в деле о снежных крабах.

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