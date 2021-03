Дело о снежных крабах: латвийская компания требует от Норвегии 388 млн евро

В так называемом деле о снежных крабах рыбоводческое предприятие SIA North Star LTD потребовало от Норвегии 388 миллионов евро для покрытия убытков, свидетельствует информация, опубликованная Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes).