Дело о снежных крабах: латвийская компания требует от Норвегии 388 млн евро

Владелец North Star LTD Петерис Пилдегович агентству LETA подтвердил, что сумма убытков в настоящее время оценивается в 388 миллионов евро и состоит как из потерянных инвестиций, так и из незаработанной прибыли за определенный период времени. "Потери значительны и велики", - добавил Пилдегович. Он указал, что разбирательство еще не завершено, поэтому невозможно комментировать его ход или запрашиваемую сумму.

Владелец North Star LTD также напомнил, что судебный процесс касается только возмещения ущерба и не касается возобновления рыбной ловли. 2

В августе 2020 года в Международном центре урегулирования инвестиционных споров в Вашингтоне была создана судебная коллегия для рассмотрения так называемого дела о снежных крабах.

Председателем Суда является Кристофер Гринвуд, гражданин Соединенного Королевства. Интересы заявителей представляет Ив Фортье, гражданин Канады, а ответчиков - Дональд МакРей, гражданин Канады и Новой Зеландии.

Напомним, что жалобу на Норвегию в арбитраж подал Пилдегович и его компания North Star LTD, судно которой было арестовано Норвегией во время ловли рыбы в водах недалеко от Шпицбергена.

Заявитель утверждает, что Норвегия нарушила латвийско-норвежское соглашение о поощрении и защите взаимных инвестиций. 2

Также сообщалось, что в начале января 2017 года норвежские власти арестовали рыболовное судно Senator, принадлежащее латвийской компании North Star LTD, которое ловило снежных крабов в водах Шпицбергена (Шпицберген) в соответствии с ранее заключенными договорами.

Норвегия пожаловалась на нарушение правил рыболовства, которое латвийский судовладелец не признал, заявив, что промысел снежных крабов в водах Свальбарда проводился в соответствии с международным соглашением, заключенным в Париже в 1920 году, принятым в соответствии с регулированием Европейского союза ( ЕС).

После инцидента Министерство иностранных дел Латвии направило ноту в посольство Норвегии с просьбой освободить судно, а также не препятствовать рыболовству в соответствии с международным соглашением. Между тем посол Норвегии в Латвии Стейнар Эгил Хаген подчеркнул, что у Норвегии есть возможность лицензировать лов снежных крабов на своем континентальном шельфе, поскольку ЕС и Латвия не могут выдавать такие лицензии без ведома Норвегии.

В 2019 году Верховный суд Норвегии вынес решение против Пилдеговича и North Star LTD.