Помощники британской королевской семьи обвиняют Меган Маркл в травле и издевательствах

The Times обнародовала отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, бывшего пресс-секретаря королевской четы. Он заявил, что герцогиня Сассекская прогнала двух работников и периодически унижала сотрудников. Согласно его словам, принц Гарри "умолял" его не отправлять эту жалобу. Письмо датировано октябрем 2018 года и адресовано Саймону Кейсу, который в то время был личным секретарем принца Уильяма.

В своем письме Кнауф поведал о встрече с Самантой Каррутерс - она отвечала во дворце за подбор персонала. По его словам, Саманта назвала ситуацию "достаточно серьезной".

Источники газеты утверждают, что в Кенсингтонском дворце напряженная атмосфера.

Сотрудники британской королевской семьи завили The Times, что Меган не раз унижала их, одного работника даже довела до слез.

Сотрудники заявили, что ситуация не была расследована, потому они приняли решение рассказать о случившемся до выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри (премьера на канале CBS 7 марта). Они отметили, что люди должны знать и иную точку зрения.

Герцогиня все обвинения отрицает. Ее представитель заявил, что The Times специально распространяет ложь перед выходом интервью. Он также отметил, что был уволен лишь один сотрудник Кенсингтонского дворца - и это было связано с тем, что его уличили в неподобающем поведении.

В Букингемском дворце заявили, что будет проведено расследование обвинений против Меган Маркл.