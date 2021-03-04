В России иностранцев, участвовавших в митингах, лишают ВНЖ и выдворяют из страны

Как пишет издание, гражданин Кыргызстана Денис Адоньев лишился ВНЖ и получил запрет на въезд в страну в течение ближайших 40 лет после того, как был задержан на акции в поддержку Навального 23 января на Пушкинской площади в Москве.

Два других случая с выдворением за рубеж связаны с отказом в выдаче ВНЖ гражданам Беларуси, которые выразили свою поддержку протестующим у себя на родине, при этом находясь в России.

Гражданке Беларуси Лане Саванович, которая раньше была неофициальным координатором белорусской диаспоры в Москве, пришлось покинуть Россию после того, как она получила отказ на поданное заявление о ВНЖ с формулировкой, что это "решение ФСБ".