Чт, 4.03.2021
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Кришьянис Кариньш
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В России иностранцев, участвовавших в митингах, лишают ВНЖ и выдворяют из страны

Протесты в Москве ФОТО: Reuters

Проживающих в России иностранных граждан, которые участвовали в протестных, лишают вида на жительство (ВНЖ) и заставляют покинуть страну, пишет "Медуза" со ссылкой на рассказы участников акций в поддержку Навального и протестующих в Беларуси.

Как пишет издание, гражданин Кыргызстана Денис Адоньев лишился ВНЖ и получил запрет на въезд в страну в течение ближайших 40 лет после того, как был задержан на акции в поддержку Навального 23 января на Пушкинской площади в Москве.

Два других случая с выдворением за рубеж связаны с отказом в выдаче ВНЖ гражданам Беларуси, которые выразили свою поддержку протестующим у себя на родине, при этом находясь в России.

Гражданке Беларуси Лане Саванович, которая раньше была неофициальным координатором белорусской диаспоры в Москве, пришлось покинуть Россию после того, как она получила отказ на поданное заявление о ВНЖ с формулировкой, что это "решение ФСБ".

Об отъезде из России в результате подобного давления со стороны силовиков рассказал и другой активист из Беларуси, 50-летний Руслан Хазин. Он ранее участвовал в нескольких пикетах у посольства Беларуси в России.

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