Депутат Сейма назвала себя "не простой смертной". Теперь ей пришлось извиняться
Депутат Сейма Карина Спруде (Закон и порядок) извинилась за свою фразу "что я не какой-нибудь простой смертный", следует из публикации политика в своем Facebook.
Депутат Сейма Карина Спруде (Закон и порядок) извинилась за свою фразу "что я не какой-нибудь простой смертный", следует из публикации политика в своем Facebook.
Спруде отметила, что ее объяснение в программе TV3 Nekā personīga о ситуации на польской таможне не прояснило ситуацию, а вызвало недоразумение из-за ее языкового барьера.
Среди прочего политик сказала в эфире: "И в тот момент я поняла, что мной манипулируют. Я написала сотруднику текстовое сообщение, меня оставили в комнате без окон, оставили только номер, если захочу в туалет. Я написала: извините, но у меня вообще-то дипломатический паспорт, почему вы меня вообще задержали? Тогда они поняли, что я не какой-нибудь простой смертный, у которого так просто можно выжать деньги".
Теперь Спруде объясняет, что волнение и языковой барьер сделали свое дело и подчеркивает, что она простая смертная. "Мы все такие. Я прошу прощения за эту фразу, я не хотела никого обидеть", - подчеркнула парламентер.
Политик указывает, что и дальше будет поддерживать людей в голосовании в Сейме, и поясняет, что ошибаются все. Депутат также заявляет, что если бы она сложила депутатский мандат, то в парламент прошел бы человек, поддерживающий действующую власть. "Пожалуйста, простите меня и позвольте мне еще раз доказать, что я всегда голосую за вас - людей", - подчеркивает Спруде.