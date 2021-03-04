Депутат Сейма назвала себя "не простой смертной". Теперь ей пришлось извиняться

Спруде отметила, что ее объяснение в программе TV3 Nekā personīga о ситуации на польской таможне не прояснило ситуацию, а вызвало недоразумение из-за ее языкового барьера.

Среди прочего политик сказала в эфире: "И в тот момент я поняла, что мной манипулируют. Я написала сотруднику текстовое сообщение, меня оставили в комнате без окон, оставили только номер, если захочу в туалет. Я написала: извините, но у меня вообще-то дипломатический паспорт, почему вы меня вообще задержали? Тогда они поняли, что я не какой-нибудь простой смертный, у которого так просто можно выжать деньги".

Теперь Спруде объясняет, что волнение и языковой барьер сделали свое дело и подчеркивает, что она простая смертная. "Мы все такие. Я прошу прощения за эту фразу, я не хотела никого обидеть", - подчеркнула парламентер.