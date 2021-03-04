Весна закончилась? Синоптики рассказали о погоде на пятницу
Вечером и утром в пятницу, 5 марта, температура воздуха в Латвии упадет до -2...- 8 градусов, прогнозируют синоптики.
Вечером и утром в пятницу, 5 марта, температура воздуха в Латвии упадет до -2...- 8 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем на солнце воздух прогреется до -2..+2 градусов.
Ожидается небольшая переменная облачность, местами пройдет снег, метель, дороги обледенеют. Ветер переменной силы, преимущественно северо-западный.
В пятницу в Риге будет облачная с прояснениями погода, временами снег, температура воздуха составит 0..- 3 градуса.