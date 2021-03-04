Чт, 4.03.2021
Если мы позволим этим вирусам распространиться и захватить власть, то новый штамм станет для нас серьезной угрозой. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

Весна закончилась? Синоптики рассказали о погоде на пятницу

Зима ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Вечером и утром в пятницу, 5 марта, температура воздуха в Латвии упадет до -2...- 8 градусов, прогнозируют синоптики.

Днем на солнце воздух прогреется до -2..+2 градусов.

Ожидается небольшая переменная облачность, местами пройдет снег, метель, дороги обледенеют. Ветер переменной силы, преимущественно северо-западный.

В пятницу в Риге будет облачная с прояснениями погода, временами снег, температура воздуха составит 0..- 3 градуса.

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