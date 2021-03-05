Пт, 5.03.2021
Я не какой-нибудь простой смертный Депутат Сейма Карина Спруде
Депутат Сейма Карина Спруде

До 15 лет тюрьмы: дедушка обвиняется в сексуальном насилии по отношению к внучке

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Полиция призывает начать уголовное преследование дедушки за сексуальное насилие по отношению к собственной внучке, сообщила агентству LETA представитель Госполиции управления Курземского региона Мадара Шершнева.

В марте прошлого года сотрудники отдела криминальной полиции Салдусского участка Госполиции управления Курземского региона начали уголовный процесс по факту сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней.

По словам Шершевой, в ходе следствия выяснилось, что минимум три года назад дедушка девочки в момент, когда она гостила у него, совершал по отношению к ней сексуальное насилие с целью удовлетворить свою похоть в физическом соприкосновении с телом пострадавшей, в частности, прикасался к ее обнаженным половым органам. В течение последних лет мужчина не попадал в поле зрения полиции, однако более 40 лет назад он отсидел в тюрьме за изнасилование.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с пробационным надзором на срок от пяти лет. Размер наказания установит суд.

Полиция указывает, что дети в основном не говорят о вещах, которые с ними произошли, однако если ребенок все-таки доверился и рассказал хотя бы одному близкому или знакомому, этих людей призывают реагировать и обращаться к специалистам, которые дальше будут работать с ребенком и проверят, что он пережил. О таких случаях важно информировать специалистов, а ребенку нужно получить психологическую помощь.

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