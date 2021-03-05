До 15 лет тюрьмы: дедушка обвиняется в сексуальном насилии по отношению к внучке

По словам Шершевой, в ходе следствия выяснилось, что минимум три года назад дедушка девочки в момент, когда она гостила у него, совершал по отношению к ней сексуальное насилие с целью удовлетворить свою похоть в физическом соприкосновении с телом пострадавшей, в частности, прикасался к ее обнаженным половым органам. В течение последних лет мужчина не попадал в поле зрения полиции, однако более 40 лет назад он отсидел в тюрьме за изнасилование.