До 15 лет тюрьмы: дедушка обвиняется в сексуальном насилии по отношению к внучке

В марте прошлого года сотрудники отдела криминальной полиции Салдусского участка Госполиции управления Курземского региона начали уголовный процесс по факту сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней.
По словам Шершевой, в ходе следствия выяснилось, что минимум три года назад дедушка девочки в момент, когда она гостила у него, совершал по отношению к ней сексуальное насилие с целью удовлетворить свою похоть в физическом соприкосновении с телом пострадавшей, в частности, прикасался к ее обнаженным половым органам. В течение последних лет мужчина не попадал в поле зрения полиции, однако более 40 лет назад он отсидел в тюрьме за изнасилование.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до 15 лет с пробационным надзором на срок от пяти лет. Размер наказания установит суд.
Полиция указывает, что дети в основном не говорят о вещах, которые с ними произошли, однако если ребенок все-таки доверился и рассказал хотя бы одному близкому или знакомому, этих людей призывают реагировать и обращаться к специалистам, которые дальше будут работать с ребенком и проверят, что он пережил. О таких случаях важно информировать специалистов, а ребенку нужно получить психологическую помощь.