Скандалы в британской королевской семье: тайные принцы, любовники и нацистская форма
История с принцем Гарри и Меган далеко не первый скандал, омрачавший историю королевской семьи. Не исключено, что он не будет и последним.
История с принцем Гарри и Меган далеко не первый скандал, омрачавший историю королевской семьи. Не исключено, что он не будет и последним.
В ночь с воскресенья на понедельник нам покажут запись разговора Гарри и Меган с гранд-дамой американского телеэфира Опрой Уинфри.
Кое-что просочилось в прессу заранее. Так, Меган Маркл заявила, что Букингемскому дворцу не стоит рассчитывать на ее и Гарри молчание, если его обитатели сознательно распространяют о них всякие небылицы. Есть люди, считающие, что добровольно-принудительный исход герцогской четы из королевского рая станет тем самым последним скандалом, после которого британской монархии придется совсем плохо.
Но невзирая на то, что нынешняя ситуация будоражит умы и провоцирует спекуляции, это далеко не первый и, вполне возможно, далеко не последний скандал в королевском семействе. Давайте обратимся к совсем недавнему прошлому, и начнем с дедушки и бабушки Елизаветы II, Георга V и его жены королевы Мэри.
Шестой сын Георга V и королевы Мэри, принц Джон, был эпилептиком. В ту пору никто не сомневался в том, что здоровый дух может быть только в здоровом теле, поэтому больного принца тщательно скрывали от публики, считая, что, если та узнает о его состоянии, то решит, что со всей монаршей семьей что-то не так. Мальчика "сослали" в норфолкское поместье Сандрингем, убрав его куда подальше в небольшой домик York Cottage. Там он и умер в возрасте всего 13 лет.
Принц Гарри - не первый член семьи Виндзоров, чье сердце покорила разведенная американская актриса. Дяде Елизаветы II, королю Эдуарду VIII, пришлось даже отречься от престола, чтобы жениться на любимой женщине. Как видите, времена поменялись, и Гарри не просто женился на американке - венчание состоялось в самом что ни на есть сердце британской монархии, Виндзорском замке.
Отречение Эдуарда VIII до сих пор считается одним из самых серьезных кризисов в истории королевской семьи. Если вам интересны подробности, их можно прочитать тут.
Сериал Netflix "Корона", хотя и серьезно погрешил против истины, но кое в чем более-менее придерживался исторических событий. У мамы нынешней королевы, в девичестве Элизабет Анджелы Маргариты Боуэс-Лайон, действительно были племянницы с серьезным отставанием в умственном развитии. В 1941 году Нериссу и Кэтерин поместили в специальную клинику для людей с умственной отсталостью в графстве Сарри.
Их существование тщательно скрывали от публики. Дело в том, что отречение Эдуарда многие посчитали проявлением душевной болезни, следовательно, умственно отсталые родственницы могли бы поставить под сомнение здоровье всей королевской семьи.
Наверное, никому из нас не придет в голову, что брак принцессы Елизаветы с принцем Филиппом был скандальным. Тем не менее родители невесты его именно таковым и посчитали.
Леди Пэмела Хикс, дочь Луиса Маунтбеттена (который был одновременно дядей Филипа и троюродным братом королевы) как-то поделилась своими воспоминаниями с журналом Vanity Fair: "Мысль о том, что он может стать их зятем, им совсем не нравилась. Ну почему она не может выйти замуж за какого-нибудь респектабельного английского герцога?"
Да, Филипп принадлежал к королевской семье Греции, но греки своих монархов изгнали, у его матери бывали нервные срывы, его отец бросил семью и сбежал с любовницей, а вырос он в семье сестры, которая была замужем за человеком, связанным с нацистами. Кстати, денег у него не было тоже.
Наверное, излишне напоминать, что королева и принц Филипп женаты вот уже почти 74 года. Опасения семьи были явно напрасными.
Младшая сестра королевы принцесса Маргарет влюбилась в полковника королевских ВВС Питера Таунсенда, который отличился в Битве за Британию, первым сбив немецкий бомбардировщик над территорией Англии. Он был старше ее на 15 лет и женат, хотя потом и развелся.
Теоретически Маргарет могла выйти за него замуж и без согласия своей сестры-королевы после достижения 25-летнего возраста. Но Британское правительство предупредило ее, что в этом случае она лишится своего королевского титула и соответствующего дохода. Маргарет выбрала семью и титул.
Расставшись с Таунсендом, Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джоунза. Брак особо счастливым не был, и пара официально развелась в 1978 году. Пресса с удовольствием смаковала подробности. Любопытно, что это был первый развод члена королевской семьи со времен Генриха VIII, жившего еще в XVI веке.
Об этом любовном треугольнике знают все. Если вы подзабыли подробности, то я о них раньше подробно писала.
Роман Чарльза и Камиллы начался до брака с Дианой и возобновился еще до того, как принц и принцесса расстались, а потом и развелись.
В истории этих отношений скандальным было практически все. Диана знала о романе своего мужа с Камиллой, но и сама ему изменяла. Самый большой скандал вызвали записи личных телефонных разговоров Дианы и Чарльза, но не друг с другом, а со своими любовниками. Разговоры эти были, скажем так, очень интимными. Принц признался, что хотел бы быть камиллиным тампоном (эта история получила название "тампонгейт"), а предполагаемый любовник принцессы Джеймс Гилби назвал ее "тискунчиком" - squidgy (сами придумайте существительное от глагола тискать) 53 раза. Это вроде бы было ее интимное прозвище. Эта история вошла в анналы под именем "cкуиджигейт".
После того, как Диана призналась в знаменитом интервью Би-би-си, что у нее был роман с Джеймсом Хьюиттом, разверзлись хляби небесные, и на общественность полился настоящий потоп из слухов различной степени достоверности.
Одним из них был тот, что Гарри - сын вовсе не Чарльза, а Хьюитта. Сам Хьюитт эти слухи постоянно опровергал и сочувствовал Гарри, говоря, что, мол для него, эта ситуация - гораздо хуже. Слухи возникли на почве рыжеволосости принца, но ее вполне можно отнести к цвету волос семейства Спенсеров, к которому принадлежала его мать.
Единственная дочь королевы Елизаветы II, принцесса Анна, как и ее тетя, принцесса Маргарет, влюбилась в члена королевского антуража, офицера королевского ВМФ Тимоти Лоуренса. Он занимал позицию конюшего, что не имеет прямого отношения к лошадям, а больше соответствует должности помощника по любым поручениям.
Брак Анны с олимпийским наездником Марком Филлипсом был крайне неудачным, знающие люди говорили, что это была не семья, а "безрадостное притворство". В 1992 году они развелись после 20 лет совместной жизни. Развод был спровоцирован британским таблоидом Sun, который заявил, что получил интимные письма, написанные принцессой. Они, кстати, так и не были опубликованы. Официально сообщив публике о своем разводе, Анна добавила, что выходит замуж за Лоуренса.
Капитан Марк Филлипс верным мужем не был - и даже стал отцом незаконнорожденной дочери. Как-то раз, когда он еще был женат на Анне, у него случилась мимолетная связь с учительницей из Новой Зеландии по имени Хезер Тонкин. Однодневное (или одноночное) приключение не осталось без последствий, и в положенное время Хезер родила дочь, которую назвала Фелисити. Говорили, что Филлипс уговаривал Хезер сделать аборт.
По целому ряду (непроверенных) сообщений, принц Эндрю всегда был и остается по сей день любимым ребенком Ее Величества. В 1982 году он стал встречаться с американкой (опять американкой!) Кейтлин Старк по прозвищу "Куу". Он даже познакомил свою пассию с мамой, которая и не подозревала, что Куу снималась в мягком порно. Таблоиды не могли оставить эту историю без внимания, и в британских СМИ появились многочисленные фотографии подружки принца либо просто в костюме Евы, либо в весьма пикантных позах.
В 2014 году 17-летняя Вирджиния Робертс заявила, что ее заставили вступить в сексуальные отношения с принцем Эндрю. По ее словам и сам принц, и его друг Джеффри Эпштейн обращались с нею, как с сексуальной рабыней. В 2015 году по решению суда обвинения против принца были удалены из протоколов судебных заседаний.
История вновь всплыла после осуждения Эпштейна и его последующего самоубийства. В 2019 году принц/герцог дал интервью программе Би-би-си Newsnight, которое было настолько провальным, что ему пришлось оставить все занимаемые посты и пообещать, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Возможно, что у этой истории еще будет продолжение, но пока что вмешался коронавирус и у мира появились (будем надеяться, что временно) другие заботы.
Сара Фергюсон вышла замуж за принца Эндрю в 1986 году. Народ ликовал: новая герцогиня была непосредственной, веселой, а ее свадебное платье понравилось публике даже больше платья Дианы.
Но брак оказался недолгим - и в 1992 году пара рассталась, хотя и не развелась. Не исключено, что они вернулись бы к совместной жизни, если бы папарацци не подловили герцогиню в весьма компрометирующий момент: она возлежала на шезлонге, а ее финансовый советник Джон Брайан нежно облизывал пальцы ее ноги.
Это, судя по всему, оказалось последней каплей. Королевская семья незамедлительно выпихнула Сару за пределы своего круга, а принц подал на развод.
После развода Саре Фергюсон пришлось нелегко, потому что ее расходы существенно превышали ее финансовые возможности. В мае 2010 года журналист, прикинувшийся бизнесменом, пообещал ей полмиллиона фунтов в обмен на "доступ" к ее бывшему мужу, который в ту пору "курировал" бизнес от королевской семьи.
Для того, чтобы как-то оправдаться, герцогиня даже приняла участие в программе Опры Уинфри (да, снова она), в которой сказала, что очень сожалеет о произошедшем, но во всем виноват алкоголь, которым она в ту пору злоупотреляла. Самое удивительное, что Эндрю ее простил.
В 2005 году принц Гарри, которому в ту пору было всего 20 лет, необдуманно выбрал нацистскую форму в качестве костюма для вечеринки-маскарада. Мнение общественности разделилось: половина требовала его немедленного изгнания из военной академии в Сандхерсте, другая же снисходительно полагала, что молодой человек просто совершил необдуманный поступок.
В 2012 году мир облетели фотографии совершенно обнаженного принца, играющего в Лас-Вегасе в бильярд на раздевание. Судя по всему, он разгромно проигрывал. 27-летний Гарри проводил отпуск перед отправкой в Афганистан в рядах британской армии. Сам он потом признавал, что подвел многих людей, да и себя самого, потому что в тот момент был в гораздо большей степени военным в отпуске, и в гораздо меньшей степени - принцем.
В 2006 году старшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон встречалась с молодым человеком по имени Паоло Лиуццо, который был признан виновным в нападении и нанесении побоев. Правда, это было до того, как они встретились. Хотя королевская семья была не в восторге от этого романа, ее мать сделала официальное заявление, в котором (очень разумно) высказалась в том ключе, что, мол, главное в отношении с детьми - это доверие, что Беатрис не лишена здравого смысла, так что дадим ей возможность самой решать, с кем общаться.
В прошлом году Беатрис вышла замуж за сына итальянснского магната Эдоардо Мапелли Моцци.
Как видите, семья Виндзоров пережила уже немало скандалов, и вряд ли история Гарри и Меган станет последним. Хотя подождем, что же именно они скажут.