Скандалы в британской королевской семье: тайные принцы, любовники и нацистская форма

Капитан Марк Филлипс верным мужем не был - и даже стал отцом незаконнорожденной дочери. Как-то раз, когда он еще был женат на Анне, у него случилась мимолетная связь с учительницей из Новой Зеландии по имени Хезер Тонкин. Однодневное (или одноночное) приключение не осталось без последствий, и в положенное время Хезер родила дочь, которую назвала Фелисити. Говорили, что Филлипс уговаривал Хезер сделать аборт.

Принц Эндрю (герцог Йоркский) и неподходящее знакомство

Принц Эндрю с королевой. Не факт, что он действительно ее любимый ребенок, но на большинстве семейных фотографий он стоит к ней ближе всего Getty Images

По целому ряду (непроверенных) сообщений, принц Эндрю всегда был и остается по сей день любимым ребенком Ее Величества. В 1982 году он стал встречаться с американкой (опять американкой!) Кейтлин Старк по прозвищу "Куу". Он даже познакомил свою пассию с мамой, которая и не подозревала, что Куу снималась в мягком порно. Таблоиды не могли оставить эту историю без внимания, и в британских СМИ появились многочисленные фотографии подружки принца либо просто в костюме Евы, либо в весьма пикантных позах.

Принц Эндрю, странная дружба и обвинения в интимных отношениях с несовершеннолетней

Графитти в восточном рафоне Лондона Шордитч. Фотография Эндрю и слово "Позор!" большими буквами Getty Images

В 2014 году 17-летняя Вирджиния Робертс заявила, что ее заставили вступить в сексуальные отношения с принцем Эндрю. По ее словам и сам принц, и его друг Джеффри Эпштейн обращались с нею, как с сексуальной рабыней. В 2015 году по решению суда обвинения против принца были удалены из протоколов судебных заседаний.

История вновь всплыла после осуждения Эпштейна и его последующего самоубийства. В 2019 году принц/герцог дал интервью программе Би-би-си Newsnight, которое было настолько провальным, что ему пришлось оставить все занимаемые посты и пообещать, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами. Возможно, что у этой истории еще будет продолжение, но пока что вмешался коронавирус и у мира появились (будем надеяться, что временно) другие заботы.

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, бывшая жена Эндрю и шаловливые пальчики

Две невестки королевы в ветреный день. Ни та, ни другая, в семье не задержались Getty Images

Сара Фергюсон вышла замуж за принца Эндрю в 1986 году. Народ ликовал: новая герцогиня была непосредственной, веселой, а ее свадебное платье понравилось публике даже больше платья Дианы.