Самолет нарисовал в небе над Эстонией неприличный рисунок
В пятницу, 5 марта, из аэропорта Таллинна, столицы Эстонии, в воздух поднялся небольшой самолет Learjet 31a, что привело в замешательство пользователей Flightradar, сообщает газета Postimees.
В пятницу, 5 марта, из аэропорта Таллинна, столицы Эстонии, в воздух поднялся небольшой самолет Learjet 31a, что привело в замешательство пользователей Flightradar, сообщает газета Postimees.
Согласно полетным данным, этот рисунок пилот сделал на высоте 4250 метров.
Изображение в воздухе было образовано кругами над Ярвамаа, граничащим с Рапласким уездом. Он простирался от города Тири до городов Пайде и Мао.