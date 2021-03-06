Сб, 6.03.2021
А белорусскому режиму мы можем сказать - скорее рак на горе свистнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
Габриэлюс Ландсбергис, Министр иностранных дел Литвы
1

Самолет нарисовал в небе над Эстонией неприличный рисунок

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В пятницу, 5 марта, из аэропорта Таллинна, столицы Эстонии, в воздух поднялся небольшой самолет Learjet 31a, что привело в замешательство пользователей Flightradar, сообщает газета Postimees.

Самолет летел по траектории, создавшей на радаре смутившее всех изображение.

1

Согласно полетным данным, этот рисунок пилот сделал на высоте 4250 метров.

Изображение в воздухе было образовано кругами над Ярвамаа, граничащим с Рапласким уездом. Он простирался от города Тири до городов Пайде и Мао.

НАВЕРХ
Back