От -17 до +7 градусов. На следующей неделе ожидается погодный коктейль

В понедельник, 8 марта, во многих регионах Латвии пройдет снег, температура будет минусовой, а в ночь на вторник местами может опуститься до -12..-17 градусов.

Во второй половине недели потеплеет до +2..+7 градусов, усилится облачность, будет дуть порывистый юго-западный ветер.