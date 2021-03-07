Вс, 7.03.2021
Это - последний шаг. Нет более серьезного шага с точки зрения борьбы с распространением вируса, чем "полный локдаун. Об этом сейчас серьезных дискуссий не ведется Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

От -17 до +7 градусов. На следующей неделе ожидается погодный коктейль

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С середины следующей недели в Латвии ожидается потепление, усилятся осадки в виде снега и дождя, прогнозируют синоптики.

В понедельник, 8 марта, во многих регионах Латвии пройдет снег, температура будет минусовой, а в ночь на вторник местами может опуститься до -12..-17 градусов.

Во второй половине недели потеплеет до +2..+7 градусов, усилится облачность, будет дуть порывистый юго-западный ветер.

Ожидается много осадков в виде снега и дождя, местами пройдет сильный снегопад, но к концу недели на большей части территории страны снег растет.

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