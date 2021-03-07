Последствия непогоды в Эстонии: тысячи домов остались без электричества

Также штормовой ветер стал причиной большого количества сбоев в подаче электроэнергии в Йыгевамаа, Тартумаа, Рапламаа и Ярвамаа. К устранению сбоев приступили еще ночью и к утру удалось восстановить подачу электричества почти 16 000 клиентам по всей Эстонии.

Порывы ветра по-прежнему очень сильные, что затрудняет ремонтные работы, поскольку аварийным бригадам также должна быть обеспечена полная безопасность.

"По данным Службы погоды, ветер утихнет только около 20 часов вечера. В течение дня начиная с островов порывы ветра будут только усиливаться и далее будет двигаться через Пярнумаа и Вильяндимаа, охватывая большую часть Южной Эстонии. С большой вероятностью будут сбои и их устранение, по первоначальному прогнозу, продлится до вечера понедельника. В отдельных местах, возможно, и дольше. По всей Эстонии сейчас работает 26 бригад по устранению неполадок", - описал ситуацию представитель Elektrilevi Харди Пуусепп.

По состоянию на 11:40, в сети Elektrilevi было 35 неполадок, из-за которых без электричества остались почти 1000 клиентов. Предприятие заверяет, что делает все, чтобы быстрее устранить сбои, и приносит извинения за неудобства.

Об упавших на землю или каким-либо иным способом поврежденных линиях электропередачи следует сообщать по телефону для сообщения о неисправностях Elektrilevi 1343 или по номеру экстренной помощи 112. Elektrilevi напоминает людям, что нельзя приближаться к оборванным линиям электропередач, поскольку земля может быть под напряжением и передать смертельный разряд.

Напоминаем, что Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждают о метели сегодня, 7 марта.

По данным службы, временами во время снегопада видимость ухудшится до 1-2 километров.

В VUGD подчеркивается, что снегопад может затруднять движение на дорогах, а также препятствовать пешеходам.

В некоторых районах могут быть затруднены занятия на свежем воздухе.