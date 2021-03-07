Спасательная служба предупреждает о сильном снегопаде и метели

Спасательная служба предупреждает о сильном снегопаде и метелиДополнено
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждают о метели сегодня, 7 марта.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждают о метели сегодня, 7 марта.
По данным службы, временами во время снегопада видимость ухудшится до 1-2 километров.
В VUGD подчеркивается, что снегопад может затруднять движение на дорогах, а также препятствовать пешеходам.
В некоторых районах могут быть затруднены занятия на свежем воздухе.
Уже сообщалось, что желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о порывах западного, северо-западного ветра до 20-22 метров в секунду действует на всей территории страны.
В связи с периодическим продолжением снегопада толщина снежного покрова в некоторых местах Видземе в воскресенье утром увеличилась до 14 сантиметров, а скорость порывов ветра усилилась до 23 метров в секунду, следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром самый толстый снежный покров составил 14 см в Зосени Яунпиебалгского района. В субботу вечером в Зосени был всего один сантиметр снега.
В Приекули, недалеко от Цесиса, толщина снежного покрова увеличилась с двух до 13 см, в Сигулде - до 11 см. Большая часть страны покрыта снежным покровом толщиной от одного до девяти сантиметров; большая часть снега находится в Видземе.
Самые сильные порывы ветра в воскресенье днем были зарегистрированы в Айнажи и Приекули - 22 и 23 метра в секунду соответственно. Они были вызваны снежным облаком, идущим с моря. В других районах Видземе и Латгале самые сильные порывы ветра в течение дня будут приносить снежные облака.
В воскресенье утром в Вентспилсе также были зарегистрированы порывы ветра до 20 м/с.