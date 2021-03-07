На Manabalss.lv начался сбор подписей за списание налоговых задолженностей при режиме ЧС

Автором инициативы указана Кристине Цирцене, которая объясняет, что во время кризиса Covid-19 компании, которые все еще работают и пытаются выжить самостоятельно, то есть не имеют права на помощь и не платят текущие налоги вовремя, получают непропорциональный расчет задолженности от Службы государственных доходов (СГД).

"Если компания не соответствует требованиям СГД, она не сможет ни согласовывать что-либо, ни получать поддержку", - отметила Цирцене, добавив, что таких, кто хочет и может жить своими силами - сотни и тысячи.

"Даже если был график и просрочка платежа, она отменяется, и

начинается начисление процентов по задержке платежа, которые выше, чем у литовских кредиторов быстрого кредитования. Это неприемлемо; это уничтожение предпринимателей", 18

- считает автор инициативы.

Она объяснила, что счета компаний заблокированы, и это затронуло деловых партнеров, вызвав недоверие к дальнейшему сотрудничеству. "Таким образом, государственная власть разрушает "золотое яйцо", из которого можно получить средства для дальнейшего пополнения бюджета уже после режима ЧС", - сказала Цирцене.

Поэтому, по ее мнению, расчет просроченных платежей должен быть отменен для всех предприятий с начала периода режима чрезвычайной ситуации.

"Общество из этого получит жизнеспособные латвийские предприятия, которые смогут пополнять государственную казну даже и после снятия режима ЧС", - отметила Цирцене.