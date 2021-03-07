На Manabalss.lv начался сбор подписей за списание налоговых задолженностей при режиме ЧС
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей об отмене расчета налоговой задолженности на время режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей об отмене расчета налоговой задолженности на время режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
Автором инициативы указана Кристине Цирцене, которая объясняет, что во время кризиса Covid-19 компании, которые все еще работают и пытаются выжить самостоятельно, то есть не имеют права на помощь и не платят текущие налоги вовремя, получают непропорциональный расчет задолженности от Службы государственных доходов (СГД).
"Если компания не соответствует требованиям СГД, она не сможет ни согласовывать что-либо, ни получать поддержку", - отметила Цирцене, добавив, что таких, кто хочет и может жить своими силами - сотни и тысячи.
"Даже если был график и просрочка платежа, она отменяется, и
начинается начисление процентов по задержке платежа, которые выше, чем у литовских кредиторов быстрого кредитования. Это неприемлемо; это уничтожение предпринимателей",
- считает автор инициативы.
Она объяснила, что счета компаний заблокированы, и это затронуло деловых партнеров, вызвав недоверие к дальнейшему сотрудничеству. "Таким образом, государственная власть разрушает "золотое яйцо", из которого можно получить средства для дальнейшего пополнения бюджета уже после режима ЧС", - сказала Цирцене.
Поэтому, по ее мнению, расчет просроченных платежей должен быть отменен для всех предприятий с начала периода режима чрезвычайной ситуации.
"Общество из этого получит жизнеспособные латвийские предприятия, которые смогут пополнять государственную казну даже и после снятия режима ЧС", - отметила Цирцене.
Для внесения инициативы на рассмотрение в Сейм необходимо собрать не менее 10 000 подписей.