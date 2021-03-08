Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя

Муж 50-летней миллиардерши - учитель естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэн Джуэтт. Впервые они публично сообщили о своем браке в субботу, 6 марта, в публикации на Giving Pledge - сайте, на котором миллиардеры и миллионеры клянутся жертвовать не меньше половины своего состояния другим, пишет The Wall Street Journal.

Там же Джуэтт заявил, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим".

В свою очередь, Daily Mail сообщает, что бывший муж Маккензи Джефф Безос назвал ее нового избранника "отличным парнем", добавив, что рад за них.

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