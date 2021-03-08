Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя
Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя, сообщает BBC.
Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя, сообщает BBC.
Муж 50-летней миллиардерши - учитель естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэн Джуэтт. Впервые они публично сообщили о своем браке в субботу, 6 марта, в публикации на Giving Pledge - сайте, на котором миллиардеры и миллионеры клянутся жертвовать не меньше половины своего состояния другим, пишет The Wall Street Journal.
Там же Джуэтт заявил, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим".
В свою очередь, Daily Mail сообщает, что бывший муж Маккензи Джефф Безос назвал ее нового избранника "отличным парнем", добавив, что рад за них.
Галерея: Джефф Безос объявил о разводе
Согласно информации Forbes, Маккензи - самая богатая женщина США. В результате бракоразводного процесса в 2019-м женщина получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. В топе-100 самых влиятельных женщин мира издания Маккензи получила 67-е место.