Пн, 8.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

Бывшая жена богатейшего человека мира вышла замуж за школьного учителя

ФОТО: Evan Agostini/Invision/AP, File

Экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса и одна из богатейших женщин мира Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя, сообщает BBC. 

Муж 50-летней миллиардерши - учитель естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэн Джуэтт. Впервые они публично сообщили о своем браке в субботу, 6 марта, в публикации на Giving Pledge - сайте, на котором миллиардеры и миллионеры клянутся жертвовать не меньше половины своего состояния другим, пишет The Wall Street Journal.

Там же Джуэтт заявил, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим". 

В свою очередь, Daily Mail сообщает, что бывший муж Маккензи Джефф Безос назвал ее нового избранника "отличным парнем", добавив, что рад за них.

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Согласно информации Forbes, Маккензи - самая богатая женщина США. В результате бракоразводного процесса в 2019-м женщина получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. В топе-100 самых влиятельных женщин мира издания Маккензи получила 67-е место.

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