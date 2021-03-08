Фото ⟩ Извержения самого активного вулкана Европы не стихают

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV) указывает, что десятый большой взрыв произошел в 2 часа ночи в воскресенье по местному времени. Ночью вулкан продолжали сотрясать толчки, и к 7:30 утра пыль и вулканические камни покрыли ближайшие поселки. Из юго-восточного кратера, находящегося на необжитой стороне Этны, вытекла лава.

Галерея: Извержение вулкана Этна

Извержения Этны не стихают уже с 16 феврале.

После каждого извержения местные жители чистили свои подъезды и балконы от пыли и камней. Припаркованные на улице автомобили люди накрывали покрывалами, одеялами или картоном.

О серьезных разрушениях и пострадавших людях сообщений нет.

Ученые INGV указывают, что нет возможности предсказать, когда извержения самого активного вулкана Европы прекратятся.