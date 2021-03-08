Аналитик эстонского банка: Конец коронакризиса уже не за горами

Сейчас сложно быть оптимистом

Говорить сегодня о будущем экономики Эстонии в оптимистическом тоне кажется странным и неправильным. Рецессия в экономике, рост безработицы, увеличение числа пациентов с коронавирусом в больницах сигнализируют о том, что мы движемся к еще более строгим ограничениям. Одним словом - казалось бы, в ближайшее время радоваться особо нечему. Однако в нынешней сложной ситуации нельзя забывать о долгосрочной перспективе.

Основная причина, по которой мы вынуждены применять различные ограничения в общественной жизни, - это перегруженность больниц. Хотя она значительно выросла за последние две недели и будет продолжать расти, здесь уже наблюдаются некоторые успехи. Заболеваемость больничного персонала значительно сократилась благодаря вакцинации, то есть люди, которые лечат больных, могут делать свою работу. Вакцинация основных "клиентов" больниц - пожилых людей и людей из других групп риска - также запущена полным ходом. Важно, что вакцинированы большинство пациентов в домах престарелых, это помогает предотвратить возникновение крупных очагов. Вакцинация всех групп риска, включая людей среднего возраста, конечно, по-прежнему потребует времени, но со временем численность группы, для которой коронавирус наиболее опасен, начнет снижаться.

Другими словами, хотя ближайшие недели грозят оказаться достаточно пугающими, можно надеяться, что в апреле нагрузка на больницы пойдет на спад, а к маю мы достигнем точки, когда ограничения можно будет значительно ослабить и больше не вводить.

Прошлогоднее везение поможет быстрее восстановиться

Помимо надежд на будущее, стоит также по возможности порадоваться состоянием дел в Эстонии на сегодня. В начале недели Департамент статистики опубликовал предварительную оценку объема валового внутреннего продукта за 2020 год. Вместо ожидаемого весной падения на 10%, прошлогодняя рецессия ограничилась -2,9%. Из стран Европейского Союза, которые к настоящему времени подсчитали свои показатели ВВП, только в четырех наблюдается меньшее снижение. В четвертом квартале прошлого года добавленная стоимость, созданная в экономике, снизилась всего на 0,8%, то есть это была небольшая коррекция, а не серьезный экономический спад. Добавленная стоимость нескольких важных отраслей, включая строительство, розничную и оптовую торговлю, уже увеличилась в четвертом квартале в годовом исчислении. Добавленная стоимость упала более чем на 10% еще только в двух секторах: размещение и общественное питание, а также сельское хозяйство, которые с точки зрения ВВП являются секторами экономики с незначительным влиянием.

Рост зарплат говорит о здоровье экономики