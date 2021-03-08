Премьер-министр Эстонии: нам грозит локдаун

Ситуация с Covid-19 в больницах Северной Эстонии чрезвычайно критическая: каждый день прибавляются пациенты с Covid-19, у которых затрудненное дыхание и высокая температура, которым необходимы внимание и поддержка врачей, медсестер и специалистов по уходу, написала в соцсетях премьер-министр.

"Количество коек для пациентов с Covid-19 увеличивается, но где-то предел будет достигнут, - написала Каллас. - С одной стороны, мы работаем над поиском дополнительной рабочей силы для больниц. Но с другой стороны, каждый из нас должен и может внести свой вклад, чтобы не добавлялись новые зараженные".

"Пожалуйста, резко и решительно уменьшим контакты между собой, чтобы оборвать цепочки заражения! Иначе вирус ударит по нашему здравоохранению, нанесет все больше вреда нашим близким и самым слабым в обществе", - обратилась она к местным жителям.

"До меня дошла информация, что в Эстонии так называемый британский штамм вируса Covid-19 распространяется более масштабно, чем считалось до сих пор. Значительно более масштабно. Британский штамм агрессивнее и более заразен, чем другие, что, видимо, объясняет быстрый рост заражения в Эстонии", - продолжает Каллас.

"Если эта информация, которую мы проверим, будет отвечать действительности, это означает, что мы должны будем в ближайшее время закрыть страну, - говорит премьер-министр. - Отправить на дистанционное обучение всех детей и подростков, в случае кого это возможно, и закрыть все места, где контактируют люди. Как торговые предприятия, так и предприятия общественного питания, развлекательные мероприятия на открытом воздухе и общественные мероприятия. Это необходимо как для ограничения контактов, так и для защиты работников, которые не могут оставаться дома".

По словам Калласа, Эстония еще не научилась жить с вирусом таким образом, чтобы можно было продолжать повседневную жизнь с максимальной безопасностью, и поэтому необходимы масштабные закрытия. "Мы надеемся в то время, когда общество закрыто, сосредоточиться на вакцинации, чтобы оградить как можно больше людей от риска заболевания", - сказала она.

Каллас считает необходимым ввести следующие ограничения: